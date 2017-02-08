THY Morgan Freeman reklam ile 800 milyon izleyici kitlesine ulaştı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman ile çekilen reklam çalışmasına ilişkin "Sadece ABD Süper Bowl'da 110 milyon insana ve dünya genelinde de 800 milyonu geçen izleyici kitlesine ulaşıldı." dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman ile gerçekleştirilen reklam çalışmasına ilişkin "Sadece ABD Süper Bowl'da 110 milyon insana ve dünya genelinde de 800 milyonu geçen izleyici kitlesine ulaşıldı." dedi.

Aycı, konuk olarak katıldığı bir radyo programında THY'nin yılda taşıdığı 64 milyon yolcuyla son 6 yıldır Avrupa'nın en iyisi, dünyada ise ilk 10 arasında yer alan bir şirket olduğunu, şirketin ön plana çıkmasında reklamların önemli bir yerinin olduğunu ve bugüne kadar Messi, Kevin Costner, Kobe Bryant gibi isimlerle kampanya yaptıklarını hatırlattı.

Son reklam filimini Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman ile çektiklerini ifade eden Aycı, Freeman'ın oynadığı THY reklamını yüz milyonlarca kişinin izlediğini aktardı. Reklam filminin ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da da izlendiğini belirten Aycı, "Sadece ABD Süper Bowl'da 110 milyon insana ve dünya genelinde de 800 milyonu geçen izleyici kitlesine ulaşıldı. Dünyadaki küresel markalar buraya reklam sergilemek için yarışıyor." ifadelerini kullandı.