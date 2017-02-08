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  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 12:16 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 12:35
Varlık Fonu ile ilgili flaş açıklama
Varlık Fonu ile ilgili flaş açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 'nun dev projelere finansman sağlayacağını söyledi.

Bakan Arslan A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte satır başları;

Bakan Arslan 'nun gibi dev projelere kaynak aktaracak.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

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