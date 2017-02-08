Yabancı yatırımcı Ocak'ta yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse aldı

Yabancı yatırımcılar bu yılın ilk ayında faize değil, hisse senedi piyasalarına geldi. Borsa İstanbul’da geçen yıl 614 milyon dolarlık alım yapan yabancılar, sadece bu yılın ocak ayında net 816 milyon dolarlık alım yaptı

YATIRIMCININ İŞTAHI KABARDI

Devletin anahtar teslim fabrikadan vergi indirimlerine kadar ekonomiye sağladığı dev teşvikler ve borsada işlem gören şirket hisselerinin dolar bazında nispeten ucuz kalması yabancıların Türkiye piyasalarına yatırım iştahını kabarttı. Bu durum, yabancının faize değil, hisse senedi piyasalarına yatırım yaptığını gösterdi. Yurt dışı yerleşikler, bir haftada 32,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, bu yılın ilk ayındaki toplam alımları net 816 milyon dolara çıktı.

2016 MART'TAN BERİ EN GÜÇLÜ ALIM

Yabancıların devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırım değeri de 90.6 milyar lirayı bulurken, bu rakamın 47.8 milyar liralık kısmı bankalar, 42.8 milyar lirası banka dışı kesimden geldi. Bu tutarda, diğer finansal kuruluşlarının 42.7 milyar lira, finansal olmayan kuruluşların 30 bin lira, gerçek kişilerin 66,9 bin liralık payı bulundu. Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, yabancı yatırımcı, ocakta da net 816 milyon dolar ile 2016'nın mart ayından bu yana en güçlü alımını gerçekleştirdi. Borsa'da, geçen yılın büyük bölümünde alım tarafında yer alan yabancılar, 2016'yı 614 milyon dolarlık net alım ile tamamlamıştı.

YABANCI 'GARANTİ'LEDİ

BIST 100 endeksi de geçen ay yabancı yatırımcıların güçlü alımlarının da etkisiyle TL bazında yüzde 10,44, dolar bazında ise yüzde 3,25 yükseliş kaydetti. Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirket hisselerinin dolar bazında emsallerine göre ucuz kalmasının yabancı yatırımcı alımlarının güçlenmesini sağladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mali politikalarına ilişkin belirsizliklerin, Fed'in mart ve haziran aylarında faiz artıracağına ilişkin beklentileri düşürdüğünü ifade eden analistler, ABD'de son dönemde beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilere karşın yatırımcılardaki risk iştahının devam ettiğini söyledi.

ASELSAN'A İLGİ BÜYÜK

Yabancı yatırımcılar, ocak ayındaki alımlarında genel olarak banka pay piyasalarını tercih ederken, Türk Hava Yolları (THY) hisselerindeki güçlü alışlar da dikkati çekti. Yabancı yatırımcılar 146,5 milyon dolarlık net alımla geçen ay en çok Garanti Bankası hissesi tercih ederken, en fazla satış yaptığı hisse senedi ise 23,7 milyon dolar ile ASELSAN oldu.

BANKALAR DA GÖZDE

Ocak ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Garanti Bankası'nı 88,6 milyon dolar ile Halkbank, 86,4 milyon dolar ile THY, 59,8 milyon dolar ile İş Bankası (C) ve 46,8 milyon dolar ile VakıfBank izledi.

REFERANDUMDAN SONRA DOLAR KURU 3 LİRAYA GERİLEYEBİLİR

Yabancı uzmanlar, dolar/TL'deki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulundu. BlueBay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash, referandum sonrasında politik istikrarın devam etmesi durumunda dolar/TL'nin 3 seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirtti. Küresel ortamın TL için destekleyici olduğunu ifade eden Ash, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "dinamik" olarak nitelendirilebilecek sıkılaşma politikasıyla zaman kazandığını söyledi. TL'nin kısa vadede gelecek haftalarda değer kazanabileceğini ancak daha sonra değer kaybı görülebileceğini belirten Ash, "Referandum sonrası piyasa yanlısı bir sonuç olursa TL tekrar güçlenebilir" dedi.