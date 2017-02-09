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ABD'de toptan stoklar güçlü yükselişini sürdürdü

AA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 18:30 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 18:31
ABD'de toptan stoklar güçlü yükselişini sürdürdü
ABD'de toptan stoklar güçlü yükselişini sürdürdü

ABD'de toptan eşya stokları Aralık 2016’da önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak 601,1 milyar dolar oldu

ABD'de toptan eşya stokları geçen yılın son ayında yüzde 1 artarak beklentileri karşıladı.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, toptan eşya stokları, Aralık 2016'da önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak 601,1 milyar dolar oldu. Son iki ayda iki yılın en büyük artışını gösteren stoklara yönelik piyasa beklentisi de yüzde 1 artış yönündeydi.

Veriler, ayrıca toptan eşya satışlarının, aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 2,6 arttığını ortaya koydu. Kasım ayı toptan eşya satışlarındaki artış ise yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e revize edildi.

Analistler, toptan eşya stoklarının kasımdan sonra aralıkta da güçlü artmasının, 2016 dördüncü çeyrek büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona neden olabileceğini belirtiyor.

Geçen ay açıklanan öncü veriler, ülkede gayri safi yurtiçi hasılanın 2016'nın ekim-aralık döneminde yüzde 1,9 arttığına işaret etmişti.Büyüme verisine ait ikincil tahmin ise 28 Şubat'ta açıklanacak.