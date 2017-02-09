Babacan Holding, 1.450 TL taksitle ev sahibi yapıyor

Babacan Holding, aylık 1.450 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Babacan Premium’, ‘Babacan Port Royal’ ve ‘Babacan Palace’ projelerinde geçerli olan ve kira öder gibi ev sahibi olmayı kolaylaştıran kampanyayla ‘240 ay vade ve aylık % 0.79 faizle konut sahibi olmak artık daha da kolay.

Kendi arsaları üzerinde lüks konut projelerini hayata geçiren Babacan Holding, aylık 1.450 lira taksitle kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Satışa çıktığı günden bu yana fiyatların değişmediği Babacan Holding projelerinde uygulanan kampanya ile 'Babacan Premium', 'Babacan Port Royal' ve 'Babacan Palace' projelerinden 240 ay vade aylık yüzde 0.79 faizle konut sahibi olmak mümkün. Tarihi kampanya 1 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak.

Konut alacakların bir an önce yatırım yapması gerektiğini ve bu kampanyanın büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, "Ekonominin lokomotifi olarak görülen inşaat sektörünün 2017'de de canlılığını koruması için Emlak Konut GYO, GYODER ve KONUTDER işbirliğiyle başlayacak olan kampanyayla Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılıyor.

20 yıl vadeyle çok cazip faiz oranları sunan bu kampanyaya biz de Babacan Holding olarak tüm projelerimizde destek oluyoruz. 240 ay vadeli kampanyayı uygulamaya başladık. Bu kampanya sayesinde vadelerin kısa olmasından dolayı zorlanan ve bu zamana kadar konut sahibi olamayan herkesi ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Konutlarımızda taksit miktarı aylık 1.450 TL'den başlıyor, bu rakamlara kira bile kalmadı.

Fiyatlarımız değişmedi

Projelerimizde fiyatlarımız satışa çıktığımız günden bu yana hiç değişmedi. Bu kampanya uzun süredir konut almak isteyen dar ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımızı harekete geçirecektir. Yatırımların hız kesmemesi için bu tür kampanyalarla birlikte sektörün devlet tarafından desteklenmeye devam etmesi gerekiyor. Böylece hem yatırımlar hız kesmeyecek hem de konut sahibi olmak kolaylaşacak. Babacan Holding olarak bizim öncelikli temennimiz ekonomik istikrarın devam etmesidir. İstikrar devam ettiği sürece sektör de büyümeye devam edecektir. Ülkemizin ve sektörün gücüne inanıyoruz" diye konuştu.

Metrekaresi 3 bin 500 lira

240 ay vade aylık yüzde 0.79 faizle konut sahibi olunabilen 'Babacan Premium'; 28 bin 620 metrekare alan üzerinde residence, tower, terrace, home office ve avm olarak inşa ediliyor. 1.140 adet konuttan oluşan projenin residence kısmının Haziran 2018, kule bölümünün ise Aralık 2018'de teslim edilmesi planlanıyor. Büyüklükleri 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde değişen dairelerin metrekare fiyatları 3.500 TL'den daire fiyatları ise 235 bin 700 TL'den başlıyor. Projeden konut sahibi olmak isteyenlere 120 ay 0.49 ve 50 ay 0 faiz fırsatı da sunuluyor.

Ulaşım kolaylığı ve lokasyonuyla da dikkat çeken 'Babacan Premium', E-5'e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı'na 15 km mesafede yer alıyor. Projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün oluyor.

Lokasyonun en lüks ve en ulaşılabilir projesi

Kampanyanın geçerli olduğu bir diğer proje olan 'Babacan Port Royal', lokasyonunun en lüks ve en ulaşılabilir projesi olarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı'na en yakın lokasyonda E-5 üzerinde konumlanıyor. 'Babacan Port Royal'de daireler 258 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca 120 ay 0.49 ve 50 ay 0 faiz oranıyla her bütçeye uygun ödeme imkanı mevcut.

Toplam 4 blok, 802 daire ve 80 adet ticari üniteden oluşan inşa edildiği lokasyondaki projelere kıyasla yüzde 30 daha ekonomik fiyatlar sunan 'Babacan Port Royal' fiyat avantajı ile yatırımcılar tarafından bölgenin en karlı yatırımı olarak gösteriliyor.

5 yıldızlı otel konsepti

İngiliz ve Osmanlı mimarisinin görkemi ve tarihi dokusunun modern mimarı anlayışıyla bütünleştiği 'Babacan Palace' projesi 5 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa ediliyor.

66-287 metrekare arasında değişen 1 + 1, 2+ 1, 3+1 konut tiplerinin yer aldığı proje, 5 yıldızlı otel konseptiyle satışa sunuluyor. Projede daire fiyatları ise 189 bin TL'den başlıyor. Babacan Palace'tan 120 ay 0.49 ve 40 ay 0 faiz oranıyla konut sahibi olmak mümkün.

Babacan Palace projesinin sosyal donatıları arasında açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, ve oyun alanları, fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk hamamı bulunuyor. E-5 ve metrobüs durağına yürüme mesafesinde olan ulaşım kolaylığı ile dikkat çeken 'Babacan Palace' geniş teraslı, deniz manzaralı suitleri donanımlı SPA ve tuz odasıyla da konforun yanı sıra sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralıyor.