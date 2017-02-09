FETÖ’nün mal kaçırma oyununa Darbe

FETÖ’ye finans desteği sağlamak için eşe dosta yapılan taşınmaz ve hisse devirlerinin tamamı iptal edilecek. Boşanma başvuruları dondurulacak

OHAL kapsamında dün yayımlanan KHK ile FETÖ'nün mal kaçırma oyununa bir darbe daha vuruldu. FETÖ ile bağlantılı kayyum atanan şirketlerde, ortaklık pay ve haklarına ilişkin soruşturmanın başladığı tarihten itibaren şirket ortaklarınca yapılan devir ve temlik işlemleri muvazaalı (Bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma) kabul edilecek. Hissedarların boşanma yoluyla ya da üçüncü şahıslara devredilen mallarına da el konulacak. Bütün devirler geçersiz sayılacak ve ticaret sicilinden resen terkin edilecek.



DEVRİLERE ÖNLEM ALINDI

OHAL kapsamında çıkarılan son KHK ile 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkartılırken, usulsüz devirlere ilişkin önlemler de alındı. FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan şirketlerde, ortakların yaptığı devir ve temlik işleri geçersiz sayıldı. Eş, kardeş, akraba ya da bir arkadaş üzerinden mal kaçırma amacıyla yapılan devirler de kabul edilmeyecek.



TAZMİNATIN ÖNÜ KAPATILDI

KHK ile FETÖ operasyonları kapsamında kamuda çalışanlarda mahkûmiyet kararı aranmadan memuriyetlerine son verilirken, tazminat talep etmelerinin de önü kapatıldı. Kararname kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanların rütbeleri alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek. Doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek, mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Ortaklık yapısı değişen şirketlerdeki para hareketleri, eşe dosta devredilen hisseler, kontratlar tek tek belirleniyor. Örgütle bağlantılı isimlerin boşanma başvurularının tamamı donduruldu. Boşanma yoluyla eşlere devredilen taşınmazlar ve banka hesaplarına da el konuldu.



KAMUDA 4 BİN 464 İHRAÇ 17 GÖREVE İADE

Olaganüstü Hal (OHAL) kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 17 kişi ise göreve iade edildi. Terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.



LİSANS VE RUHSATLAR GEÇERSİZ

Görevden ihraç edilen kişilerin her türlü görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacak.