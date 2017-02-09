Patronlardan istihdam harekâtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısının ardından patronlar harekete geçti. İnşaatçılar istihdamlarını en az %10 artırmayı hedefliyor. Odalar üyelerine çağrı yaptı. 5 şirket de somut adımlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından iş dünyası açıklama üzerine açıklama yapıyor. Somut adım atacağını beyan eden işadamlarının yanı sıra üyelerini harekete geçireceği sözünü veren oda ve dernek başkanları da var. Türkiye'nin istihdamının yüzde 7.6'sını karşılayan, 2 milyon 71 bin kişiye iş sağlayan inşaat sektörünün temsilcileri, son dönemde sektöre sağlanan teşvik ve KDV indirimlerinin etkisiyle 2 milyonluk istihdamın en az yüzde 10 artacağı görüşünde. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.



İNŞAATTA EN AZ % 10 ARTIŞ

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin vergi indirimine ilişkin düzenlemelerine dikkat çekerek, "Bürokratik süreçlerin kısalması ve yönetmeliklerle ilgili hakların sürekli hale gelmesi gibi bazı taleplerimiz var. Bunlar da yerine gelirse 200 bin ek istihdamın üzerine çıkarız. 300 bini, yani yüzde 15'lik artışı, bile bulabiliriz" diye konuştu. KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik yeni vergi düzenlemeleriyle ertelenen projelerin masaya geleceğini söyleyerek, "İstihdam bu yıl en az yüzde 10 artar" dedi. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu da "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" mesajı verdi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da yılın ilk yarısında bin kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını söyledi.



ODALARDAN DESTEK YAĞIYOR

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "17 bini aşkın üyemiz var. Her üyemiz 2017'de 1 kişiyi istihdam etse 17 bin yeni istihdam sağlanmış olur" dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine destek vereceklerini söyledi. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, Malatya'da 14 bin metrekarelik alan üzerinde 4 milyon dolarlık yatırımla, akıllı kilitlerin üretileceği bir fabrika kuracaklarını, burada istihdam sağlayacaklarını söyledi. Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Burç Baysal, bölgedeki sıkıntı nedeniyle yatırımların istenildiği gibi gitmediğini ancak cazibe merkezi teşviklerinin raftaki yatırımları tekrar gündeme getirdiğini belirtti. Baysal, "İçinde bulunduğumuz koşullarda istihdam seferberliğine katkımız ne kadar olur bilemiyoruz. Ama organize sanayi bölgesinde yeni yatırımlar gündeme geliyor" dedi.





4.500 kişiyi işe alacak / Altan Elmas



ÇAĞRIYA EN SOMUT CEVAP SUR YAPI'DAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istihdam seferberliği" çağrısına en somut cevap Sur Yapı'dan geldi. 2017'yi yatırım yılı ilan eden şirket, yılın ilk yarısında ilave 4.500 kişilik istihdam yaratacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ülkeye ve Türk milletine güvenle yatırımlarını artırarak sürdürmeyi, ülkenin büyümesine ve istihdama katkı sağlamayı istediklerini söyledi. Elmas, "Kağıthane, Koşuyolu ve Maltepe'de hayata geçireceğimiz projelerin ruhsatlarını aldık. Mart sonuna kadar 5 projeye birden başlamayı hedefliyoruz. Her proje için 300 kişiyi işe alarak, yıl içinde istihdam sayısını toplam 1.500'e çıkaracağız. Dolaylı istihdam çok daha yüksek olacak" diye konuştu. Perakende sektöründe büyümesini sürdüren Sur Yapı, 13 Nisan 2017'de Bursa Nilüfer'de yer alan Marka Alışveriş Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Bursa'nın en fazla mağazaya sahip alışveriş merkezi olan Marka AVM ile şirket, 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Altan Elmas, "Marka AVM'yi nisan ayında açıyoruz. Çok büyük performans sergiliyoruz. 250 mağazadan oluşan AVM'de dekorasyon sürecinde bu ay itibarıyla 2 bin 500 kişi çalışacak. AVM açıldığında da mağaza personelleriyle birlikte toplam istihdam 3.000 kişiye çıkacak" şeklinde konuştu.



KONUKOĞLU HAREKETE GEÇTİ

TOBB'un şûrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında diyalogda bulunduğu Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu harekete geçti. Konukoğlu, "Bugün (dün) İŞKUR müdürünü de aradım. Durumumuza göre istihdama başlayacağız" dedi.



HALKBANK TOFAŞ VE İÇDAŞ'TAN İŞ HAMLESİ

İÇDAŞ: Çanakkale'nin Biga ilçesinde faaliyet gösteren İçdaş Çelik, kapasitesinin yüzde 10'u oranında işçi alımıyla Cumhurbaşkanı'nın çağrısına yanıt verecek. Firma, istihdam edilecek kişiler için önceliği depremden etkilenen Ayvacık ilçesinin köylerindeki gençlere verecek.



TOFAŞ: Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, geçen yıl 3 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, "Bu yıl da 400-500 kişiye yeni iş imkanı sağlayacağız" dedi.



HALKBANK: Halkbank da 2017'nin ilk çeyreği sonunda yaklaşık 1.000 personelin işe alımını tamamlayacağını duyurdu. Bankadan yapılan yazılı açıklamada; alınacak kişilerin Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, BT Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi unvanlarında değerlendirileceği belirtildi.