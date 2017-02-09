Son dakika: Büyükanne maaşı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Büyükanne projesi, torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardım yapılmasını sağlayacak proje pilot iller olarak belirlenen İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep'te yaşayan toplam 6 bin aileyi kapsayacak. Bakan Müezzinoğlu "Büyükanne Projesi" kapsamında torun bakan büyükanneye verilecek maaşı açıkladı. Peki büyükanne maaşı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Proje onaylanır onaylanmaz büyükanneler projenin detaylarını merak etmeye başladı. Büyük merakla beklenen proje ile ilgili detaylar sabah.com.tr'de

Büyükanne maaşı başvurusu ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun torun bakan büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'unu, yani 425 lira verileceğini açıklamasıyla torun bakan büyükanneler sorunun cevabını merak ediyor. Peki büyükanne maaşı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte büyükannelere torun maaşı hakkında merak edilenler...

BÜYÜKANNE MAAŞI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Büyükanne torun maaşı için başvurular, Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinden ve SGK il müdürlüklerinden yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre;

"Büyükanne Projesi bugün dünyada ilk defa uygulanan proje bazlı da olsa uygulamaya sokulan bir proje olacak ve bakanlıklarımıza ve paydaşlarımıza ait bir proje olmuş olacak. O nedenle paydaşlarımıza da değerli bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu protokolden sonra bu ay talepleri alacağız. Bu talepleri ay sonuna kadar değerlendirmesini yaptıktan sonra Mart ayı itibariyle projenin fiilen uygulamasına geçeceğiz. Burada öncelikle aile seçiminde veya büyükanne seçiminde çok detaya gitmeyen temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan birincisi doğum yapmış annenin asgari 1 yıllık geriye dönük sigortalı olmasını arayacağız. Ondan sonra doğum yapmış çocuğunun ilk 1 yaşının içinde olması lazım bu 1 yılı görelim. Zaten ilk 6 ayda yasal farklı hakları var."

BÜYÜKANNELER İŞ BAŞI YAPIYOR!

MAAŞTAN NASIL YARARLANILIR?

Maaştan yararlanmak için annenin iki asgari ücretten daha az gelirinin olması ve ailenin toplam gelirin 3 asgari ücretten az olması kriteri aranıyor. Uygulamadan düşük düzeyde gelir sahibi ailelerin yararlanması hedefleniyor. 6 aylıkla 1 yaş arasındaki bebekler için geçerli olacak ve 1 yıllık pilot uygulama yapılacak.

"BÜYÜKANNE PROJESİ"'NDE İMZALAR DÜN ATILDI

Torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardım yapılmasını sağlayan "Büyükanne Projesi"nin protokolü imzalandı. Proje İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantepte toplam 6 bin aileyi kapsayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi"nin protokolünün imzalanması için Çalışma Bakanlığının Reşat Moralı Salonunda düzenlenen törene katıldı.

Projeyle kadın istihdamına destek olmayı planladıklarını belirten Müezzinoğlu, ilk etapta pilot 10 ilde toplam 6 bin aileyi kapsayacak projenin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarınca takip edileceğini söyledi.

Müezzinoğlu, projenin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantepte pilot olarak uygulanacağı bildirerek, anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardımın yapılacağını ifade etti.

Projenin bin aile için maliyetinin 6 milyon lira olduğunu, bununda yarısını İŞKUR, yarısını da protokolün tarafın olan paydaşların üsteleneceğini aktaran Müezzinoğlu, dünyada bir ilk olacak projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu protokolden sonra talepleri almaya başlayacağız. Bu talepleri ayın sonuna kadar değerlendireceğiz, mart ayı itibarıyla projenin fiilen uygulanmasına geçeceğiz. Burada öncelikle aile seçiminde veya büyükanne seçiminde çok detaya gitmeyen temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan ilki annenin geriye dönük asgari bir yıllık sigortalı olması. Ardından, annenin iki asgari ücretten daha az geliri olması ve ailenin de toplam geliri üç asgari ücreti geçmemesi. Gelir düzeyi düşük olan aileler üzerinden gitmeyi planlıyoruz."

Büyükannenin 65 yaşından büyük olmamasının dikkate alınacağını ama büyükannenin sağlık durumunun bir çocuğa bakabilecek durumda olup olmamasına daha da çok önem verdiklerini vurgulayan Müezzinoğlu, sağlıklı durumu uygun olan 65 yaşın üzerindeki büyükannelerin de projeye dahil edilebileceğini söyledi.

"AİLEYİ EN ÖNEMLİ KILAN UNSUR KADIN"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da büyükanneye destek projesindeki amaçlarının, kadın istihdamını desteklemek ve geleneksel aile bağlarını kuvvetlendirerek nitelikte olduğunun altını çizdi.

Hayat şartları ve yoğun çalışma temposu nedeniyle "geleneksel aile" olarak adlandırılan geniş aile modelinin yerini çekirdek ailelere bıraktığına dikkati çeken Kaya, "Bu projeyle biz torununa bakan büyükannelerle geleneksel aile modelini de güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Büyükanne Projesinin hayata geçmesiyle birlikte annelerin çocuklarını büyükannelere emin ellerde olduğu güvencesiyle bırakarak iş hayatına korkmadan devam edebileceklerini ifade denen Kaya, bu projeyle nesiller arası iletim bağını da ciddi bir şekilde kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Kaya, kadının ailenin en önemli unsuru olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadını desteklediğimiz zaman aileyi de desteklemiş oluyoruz. Toplumu desteklemiş oluyoruz. Böylece güçlü bir aile kurumunu da sağlamış olacağımızı umuyoruz. Aileyi en önemli kılan unsur kadın. Bu projeyle biz kadınlarımızı güçlendirmeyi, iş yaşamından kopmadan kadın istihdamını arttırmayı hedefliyoruz. İş hayatından da kopmadan onları aile ve çocuk sahibi olmalarını hedefliyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın kazanacağı her değer aileyi daha da güçlendirecek."

Kadına yönelik her hizmetin aileye yönelik bir hizmet olduğunu vurgulayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak öncülük ettikleri sosyal politikaların temelinin kadını ve aileyi güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesinin protokolü Müezzinoğlu, Kaya ve projenin diğer paydaşları tarafından imzalandı.

Protokolün imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TOBB ile İstanbul, İzmir ve Bursa ticaret odaları yetkilileri katıldı.