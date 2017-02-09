Türkiye ekonomisi son çeyrekte toparlandı

Ekonomik ve siyasi saldırıların etkisiyle savunmaya çekildiği üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 küçülen Türkiye'nin, yılın son üç ayında toparlandığının net sinyali sanayiden geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1.9 daralan sanayi üretimi, son çeyrekte ise yüzde 2.1 arttı. Son çeyrekte büyümenin yüzde 3 civarında gerçekleşeceğini belirten analistler, 2016'nın genelinde ise yüzde 2.6-3.0 aralığında büyüme olabileceğini kaydetti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretiminin geçen yılın aralıkta ılımlı bir büyüme gösterdiğini belirterek, "Son çeyrek büyümesinde iç talep koşullarındaki iyileşme ve 3. çeyrekte ertelenen tüketim ve yatırım harcamalarının yavaş yavaş devreye girmesi etkili olmuştur" dedi.