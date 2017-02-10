13 yıllık rüya gerçekleşiyor

Enerjide arz güvenliği için kritik önemdeki Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi’nde gaz depolanmasına bugün başlanacak. 700 milyon $’a mal olan tesisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji Bakanı Albayrak açacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın önem verdiği, Türkiye'nin enerjide arz güvenliği için kritik önem taşıyan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi'nde gaz depolanmasına bugün başlanacak.



ERDOĞAN MÜJDE VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle yaklaşık 700 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en büyük gaz depolama tesisi faaliyete geçecek. Proje kapsamında, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 km güneyindeki Aksaray'ın Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık bin 100 ile bin 400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gaz basma işlemini başlatmak suretiyle hizmete alacağı tesisteki çalışmalar depolama yapılırken de devam edecek. Tesis kısa süre içerisinde tam kapasiteyle hizmet verecek. Cumhurbaşkanı'nın açılışta "Depolamanın çılgın projesi" nin müjdesini de vermesi bekleniyor. 2004'te ilk mühendislik çalışmaları başlayan projenin inşaatına 2013'te başlandı. Bakan Albayrak, göreve başladığı ilk günden bu yana Tuz Gölü projesi ile yakından ilgilendi. Yerinde incelemelerde bulunan Bakan Albayrak, Çinli yüklenici firma mühendislerine kadar görevli birçok yetkili ile görüştü. 700 milyon dolara mal olan tesiste toplamda 1.2 milyar m3 çalışma gazı ve 40 milyon m3/ gün geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanıyor.



DOĞALGAZ 12 SUNİ MAĞARADA DEPOLANACAK

Proje kapsamında her birinin net fiziksel hacmi 630 bin-750 bin m3 olan toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturuldu. Bunlar tamamlanınca yaklaşık toplam 1.2 milyar m3 kapasiteye ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon m3 gaz Türkiye doğalgaz şebekesine verilebilecek. Proje kapsamında tuz kavernelarına su basılırken, tuz eritildi ve depolamaya elverişli hale getirildi. Pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı.



DÜNYA BANKASI FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller de projeye finansman sağlayacaklarını söyledi.