Dolar 3,67'nin, euro da 3,90'ın altını gördü

Piyasada dolar haftanın son işlem gününde 3,67'nin altına indi. Euro da 3,90'ın altını gördü.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın sıkılaştırmanın süreceğini açıklamasının ardından 3,70'in altına gevşeyen kur bu seviyelerdeki hareketine devam ediyor.

DOLAR VE EURO DÜŞÜŞTE



Bankalararası piyasada dolar bugün 3,67'nin altına kadar indi. Euro da 3,90'ın altını gördü.

Merkez Bankası'nın 1 milyar dolar olarak açtığı döviz depo ihalesine teklif tutarı 400 milyon dolarda kaldı. İhale sonrasında dolarda düşüş hızlandı ve kur 3,67'nin altına indi.

Analistler, dolar/TL'de 3,7250 seviyesinin direnç, 3,65'in ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

BORSA ZİRVEDE

Borsa İstanbul güne yüzde 0.33 oranında yükselişle 89 bin 119 puandan başlamasının ardından dolar ve euro'ya gelen satışların ardından toparlanmaya başladı

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi 100.610 seviyelerinde seyrederek üç günün zirvesini gördü.