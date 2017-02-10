Emekliye 3 müjde!

Emekliler bir yandan promosyona kavuşurken diğer yandan ek ikramiye alacaklar. Bunun yanında Temmuz ayında maaşlarda artış olacak.

1-BANKA PROMOSYONLARI 1 MART'TAN İTİBAREN 1 CEPLERE GİRECEK

Yaklaşık 11.5 milyon emekli promosyona kavuşuyor. 1 Mart'tan itibaren Mayıs sonuna kadar tüm emekliler promosyonu cebine koymuş olacak. Emekliye promosyon için banka yarışı da yaşanıyor. Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank ve ING'nin ardından, QNB Finansbank da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile promosyon protokolünü imzaladı. QNB Finansbank, 3 yıllık taahhütname imzalayan emekli maaş hesabı müşterilerine tek seferlik ve peşin promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Açıklamaya göre, emeklilere 3 yıl için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon ödemesi yapılacak. Emekliler, SGK'yla protokol imzalayan bankalara isterse hemen isterse diğer bankaların tekliflerini de gördükten sonra başvurabilecek.

2-NİSAN AYI SONUNA KADAR EK İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILACAK

Memur emeklilerine ek ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. 30 yılın üzerinde hizmetle emekli olmasına karşın ikramiyesini 30 yıldan alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde verilecek. Yasa çıkmadan önce SGK'ya başvuranlar ve yasa yürürlüğe girer girmez başvurusunu yapanlar, 27 Nisan'a kadar ek ikramiyelerini cebine koyacak.

3-TEMMUZ'DA MAAŞLAR ARTACAK

Temmuz'da tüm emeklilere zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası, ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 3.59 olarak tahmin etmişti. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur'luların Temmuz zammı yüzde 3.59 olacak, memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 4 zam + yüzde 0.59 enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak enflasyon tahminden daha yüksek çıkarsa, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin Temmuz zammı daha da yükselecek..