Merkez’in binası için ihaleye çıkılıyor

TOKİ, Merkez Bankası’nın İstanbul Finans Merkezi’nde yapılacak yeni binası için ihaleye çıkıyor. Teklifler 28 Şubat’a kadar alınacak

Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'nde yapılacak yeni binası için ihaleye çıkılıyor. İhale için teklif dosyaları, 28 Şubat'a kadar Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) İhale Komisyonu Başkanlığı'na teslim edilecek. Teklifler, 28 Şubat saat 11.30'da istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler, ikinci oturuma davet edilecek.



KRİTİK KARAR İMZAYA AÇILDI

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hizmet binası arsa satış karşılığı gelir paylaşımı yoluyla yapılacak. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyasını 500 lira karşılığında Halkalı'daki TOKİ Binası'ndan satın alabilecek. İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde kritik karar da imzaya açıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında yapılan İFM Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda inşaat alanında saha koordinasyonuna ilişkin protokol tüm ilgili taraflara gönderildi. İFM projesi çerçevesinde sermaye piyasaları araçlarının çeşitlendirilmesi, kentsel dönüşüm ve özel sektör projelerinde gayrimenkul sertifikası kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Merkezin yıllık Türkiye ekonomisine 20 milyar euro getiri sağlayabileceği hesaplanıyor. Ekim 2016'da İstanbul'da Sermaye Piyasası Kurulu ile BDDK binalarının temelleri atılmıştı. Bölgenin yaklaşık 50 bin çalışan ve 25 bin ziyaretçiyle, 2019'da İstanbul'da finans merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.