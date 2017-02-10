Zimmet esnedi krediler artacak

Başbakan Binali Yıldırım tarafından bankacıları aşırı tedbirli olmaya sevk ettiği gerekçesiyle eleştirilen ve kullandırmış oldukları kredi ödemelerinde sorun yaşanması durumunda emeklilik dönemlerinde dahi hapse varan cezalara kapı açan "kredi zimmeti" esnetildi.



KREDİ HACMİ YÜZDE 5-10 ARTAR

Bankacılara hapis yolunu açan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun zimmet konusunu düzenleyen 160. maddesine, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, "Bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz" fıkrası ekledi. Özellikle yeniden yapılandırmada zimmet suçunun esnetilmesinin sektörü rahatlatacağını belirten uzmanlar, reel sektörü de canlandıracak düzenlemenin bankaların kredi hacmini yüzde 5-10 arasında artırmasını bekliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, düzenlemenin endişeleri ortadan kaldırdığını belirterek, "Kredi vermişsiniz, aradan 5-10 yıl geçmiş. Şirket kredi alırken iyi durumdaydı ama sonra işler bozuldu. Bu kredi neden verildi, zimmet olur mu olmaz mı tereddütleri oluşuyordu. Artık mevzuata uygun bir kredi verilmişse bunun zimmet olmayacağı netleşti" dedi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise, düzenlemelere uygun hareket ederek kredi kullandıran bankacıların üzerindeki önemli bir stres unsurunun ortadan kalkacağını vurguladı. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, değişikliğin ekonomiyi canlandıracağını söyledi.



TBB: BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, 160'ıncı maddede yapılan değişiklik ile kredi kullandırma ve yapılandırmalarda yaşanan belirsizliğin ortadan kaldırıldığı belirtildi. Düzenlemenin zimmet suçuna ve cezalandırılmasına ilişkin bir değişiklik getirmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Yapılan değişiklikle kurallara uygun kredi kullandırmanın ve yapılandırmaların zimmet suçu olmadığı açıkça düzenlenmiştir. Bu sayede uygulamada farklı yorumlamalardan kaynaklanan ve çok ciddi sorunlara neden olan belirsizlik ve tereddüt ortadan kalkmıştır" denildi.