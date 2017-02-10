Zorunlu Genel Sağlık Sigortası primleri düşüyor!

Düzenleme özellikle gençleri yakından ilgilendiriyor. Okulu bitirdikten sonra işe girmeyen gençler, zorunlu olarak GSS'li kabul ediliyor ve gelir testine girmeleri bekleniyor. Gençlerin dışında da herhangi bir işte çalışmayanlar bu kapsamda değerlendiriyor ve gelir testi isteniyor.

GELİR TESTİ SONUCUNA GÖRE...

Gelir testi sonucuna göre de, kişinin geliri asgari ücretin üçte biriyle asgari ücret arasındaysa 71 TL prim ödemeleri gerekiyor. Kişinin geliri asgari ücretle asgari ücretin iki katı arasındaysa 213 lira; geliri asgari ücretin iki katından çoksa da 427 TL prim ödenmesi gerekiyor. Kişi gelir testine girmezse de, en üst düzeyden prim ödemesi gerekiyor.

53 LİRAYA SABİTLENİYOR

Meclis'e gönderilen teklifle ise, bu katmanlı prim sistemi tamamen devreden çıkıyor. Geliri kişi başı asgari ücretin üçte birinden az olanların primlerinin devlet tarafından ödenmesine devam edilecek. Bunun dışında kalan tüm primler ise, 53 liraya sabitleniyor. Bunu 4 katına kadar artırmaya da Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi de, 1 Nisan 2017 olacak.

GECİKME ZAMLARI SİLİNECEK

Bu sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, düzenlemeden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

FAİZ UYGULANMAYACAK

Hesaplanan yeni borç, 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenirse, bu tutara, yürürlük tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

12 AYLIK SÜRENİN SONUNA KADAR YARARLANACAK

Yürürlük tarihinden önce sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar, belirtilen şartları taşımaları halinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanacak.