Zorunlu sağlık sigortasında yeni dönem

Düzenleme özellikle gençleri yakından ilgilendiriyor. Okulu bitirdikten sonra işe girmeyen gençler, zorunlu olarak GSS'li kabul ediliyor ve gelir testine girmeleri bekleniyor. Gençlerin dışında da herhangi bir işte çalışmayanlar bu kapsamda değerlendiriyor ve gelir testi isteniyor.

GELİR TESTİ SONUCUNA GÖRE...

Gelir testi sonucuna göre de, kişinin geliri asgari ücretin üçte biriyle asgari ücret arasındaysa 71 TL prim ödemeleri gerekiyor. Kişinin geliri asgari ücretle asgari ücretin iki katı arasındaysa 213 lira; geliri asgari ücretin iki katından çoksa da 427 TL prim ödenmesi gerekiyor. Kişi gelir testine girmezse de, en üst düzeyden prim ödemesi gerekiyor.

53 LİRAYA SABİTLENİYOR

Meclis'e gönderilen teklifle ise, bu katmanlı prim sistemi tamamen devreden çıkıyor. Geliri kişi başı asgari ücretin üçte birinden az olanların primlerinin devlet tarafından ödenmesine devam edilecek. Bunun dışında kalan tüm primler ise, 53 liraya sabitleniyor. Bunu 4 katına kadar artırmaya da Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi de, 1 Nisan 2017 olacak.