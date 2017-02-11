2 milyar $’lık müjde verdi

Enerji Bakanlığı, doğalgazda arz güvenliği için önemli bir adım daha attı. 700 milyon $’lık yatırım yapılan Tuz Gölü Depolama Tesisi’nde ilk gaz basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kapasiteyi 5.4 milyar m3’e çıkaracak 2 milyar $’lık yeni yatırıma başlıyoruz” dedi

Enerjide arz güvenliği açısından kritik bir adım daha atıldı. Aralıkta Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma terminalini (FSRU) açan, LNG kapasitesini artıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tuz Gölü Yeraltı Depolama Tesisi'ni de devreye aldı. BOTAŞ tarafından hayata geçirilen, mühendisliğini Çinli China Tianchen şirketinin yaptığı tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra bakanların da hazır bulunduğu törenle hizmete girdi.



TUZ ERİTİLEREK DOĞAL DEPO YAPILDI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 yıldır Türkiye'yi ilklerle tanıştırdıklarını belirterek, "Bu mühendislik eseri de bunlardan biri. Yerin altındaki tuz kavernalarına su basarak, içerideki tuz eritilerek dışarı çıkartıldı. Adeta doğal bir depo vazifesi gören kavernalara gerekli borular, pompalar ve kompresörler kuruldu. 700 milyon dolarlık proje kapsamında yerin 1.100- 1.400 metre altında depolar açıldı. 630-750 bin metreküp kapasiteli 12 suni mağaraya 1.2 milyar metreküp gaz depolanacak. Gerektiğinde günlük 44 milyon metreküp doğalgazı şebekeye verebileceğimiz rezerve sahip oluyoruz" dedi. Depoların bir kısmının tamamlandığını anlatan Erdoğan, "Bugün yeraltındaki depolara ilk gaz basma işini başlatıyoruz. Burası ilk aşamada Türkiye'nin günlük ihtiyacının 6'da biri kadarını temin edecek" diye konuştu.



KAPASİTE 5.4 MİLYAR M3'E ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin kapasitesini artıracak yeni yatırımın müjdesini de verdi. Erdoğan, "Sizlere buradan bir müjde veriyorum. Açılışını yaptığımız tesisin kapasitesini 1.2 milyar metreküpten 5.4 milyara çıkaracak yeni bir yatırımı da başlatıyoruz. 2 milyar dolarlık yeni yatırım devreye girdiğinde günlük gaz miktarı 80 milyon metreküpe çıkacak. Günlük tüketimi depolanmış gazdan karşılama oranı üçte bire yükselecek" dedi. Acil durumlarda ülkenin gaz ihtiyacını karşılamaya yönelik başka çalışmalar da yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "İzmir'de LNG depolama tesisi açtık. Trakya ve Mersin'deki depolama tesisleriyle birlikte gaz ve LNG yedekleme konusunda önemli bir yere geliyoruz" diye konuştu.



FERHAT'IN AŞKI GİBİ BİZ DE MİLLETE AŞIĞIZ

Yapılan yatırımların basit yatırımlar olmadığını anlatan Erdoğan, muhalefete gönderme yaparak, şöyle konuştu: "Bizim hizmetlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri dahi ulaşamaz. Bu 'hayırcı'lar var ya, bunlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok, biz size aşığız. Biz Ferhat'ız Ferhat... Sizler de Şirin... Dağları Ferhat'a deldiren neydi? Aşkıydı. O aşk olunca Tuz Gölü'nün altına gaz depolarsınız. Bu aşk olursa, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Boğaz'ın altına Marmaray'ı ve Avrasya Tüneli'ni yaparsınız. Çanakkale Köprüsü'nün temelini atarsınız. Bu aşk bizi dertli etti. Millete aşığız, onun için koşacağız. Kim ne derse desin. Karadeniz'i de Marmara'ya bağlıyoruz."



EYFEL KULESİ UZUNLUĞUNDA DERİNLİK

Yerin altında her biri 60 Galata Kulesi'ni içine alacak büyüklükte, Fransa'daki Eyfel Kulesi uzunluğunda mağaralar açıldı. Bu tuz kavernalarına (suni mağara) su basarak, içerideki tuz eritilip dışarı çıkarıldı. Doğal bir depo vazifesi gören kavernalara gerekli borular, pompalar ve kompresörler yerleştirildi. Gaz depolanmaya başlandı.







AKSARAY'A 5 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin işbaşına geldiği ilk günden itibaren memleketin her köşesine olduğu gibi Aksaray'ın da ihtiyacı olan hizmetleri bir bir gerçekleştirdiklerini belirterek, 15 yılda Aksaray'a 5 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını ifade etti. 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin inşaatının hızla devam ettiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, hastanenin bu yılın sonunda hizmete alınacağını söyledi. "Medeniyetin kavşağı Aksaray'ı ticaretin de önemli bir kavşağı haline getiriyoruz" diyen Yıldırım, Aksaray üzerinden 2 tren hattının Akdeniz Bölgesi'ne ve limanlara indirileceğini kaydetti. Yıldırım, "Türkiye'nin sadece Aksaray'ı değil 81 vilayeti şaha kalkacak. Burada bugün hizmete aldığımız yatırımların daha da fazlasını Aksaray'a kazandıracağız. 270 milyon değerinde 72 eser, Aksaray'ımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sizlerin desteğiyle kahramanlar diyarı Aksaray'a daha yapacak çok işimiz var, yeter ki gönüller bir olsun" dedi.