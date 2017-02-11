İşverene 773 TL devlet desteği

1.5 milyon kişilik ilave istihdam sağlanması hedeflenen istihdam paketiyle işverene her bir işçi için 773 liralık katkı sağlanacak. Bunun devlete maliyeti ise 12.3 milyar TL olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı İstihdam Seferberliği'nin detayları belli olmaya başladı. İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, işverenlerin daha çok eleman alabilmeleri için devletin elini taşın altına koyduğunu söyledi. Özkan, "Resmi Gazete'de yayımlanan istihdam paketiyle bu yıl için 1.5 milyon ilave istihdam sağlamayı hedefliyoruz" dedi.



1 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Teşvikten Türkiye'deki bütün özel şirketlerin yararlanabileceğini anlatan Özkan, şunları anlattı: "1 Şubat'tan itibaren işverenlerimizin çalışanlarına ilave olarak aldıkları işçilerin vergi ve SGK primleri için bütün giderler devlet tarafından karşılanacak. Asgari ücret üzerinden hesaplanan bu ödemelerde işveren asgari ücretli için yapmış olduğu bin 404 lira haricinde herhangi bir ödeme yapmayacak. Devlet 773 liraya tekabül eden vergi kesintisi ve SGK primlerini işverenlerimiz adına yatıracak."



TEŞVİKİN MALİYETİ 12.3 MİLYAR TL

Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre istihdam seferberliği paketinin maliyetinin 12.3 milyar lira olacağı ve bunun 11 milyarının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağı öğrenildi. İşverenin bu teşvik paketinden faydalanabilmesi için ilave istihdam sağlaması ve işe alınacak kişinin de son 3 ay içinde işsiz olması şartı konuldu.



TÜGİK ÜYELERİ BİR DEĞİL 4 KİŞİ ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destek veren Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, üye başına 1 yerine en az 4 istihdam hedefiyle 40 bin kişiye iş imkânı sağlayacaklarını söyledi. Güral, "TÜGİK olarak bizim bu seferberlik çağrısında çabamız çorbaya tuz misalidir. 10 binler toplana toplana milyona ulaşır" dedi.



TURKCELL'DEN 2.300 KİŞİLİK İSTİHDAM

Hâlihazırda 16 bin çalışanı olan Turkcell Grubu da istihdam seferberliğine katıldı. Şirket, 2017'de 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiye daha iş olanağı sağlayacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye'ye inanıyoruz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz, bu yaklaşım ve hassasiyetlerle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.