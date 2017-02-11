KOBİ'lere vergi indiriminin ayrıntıları belli oldu

KOBİlere torba kanun ile getirilen vergi istisnası ve indirimlerinin ayrıntıları belirlendi.

ÜRETİCİ KOBİLERİN BİRLEŞMESİNDE YÜZDE 75'E KADAR KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

Fiilen üretim yapan KOBİlerin birleşmesi halinde, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı yüzde 75'e kadar indirimli uygulanacak. KOBİ niteliğinde olmayan kurumlarla gerçekleştirilen devirlerde söz konusu hükümlerden yararlanılması mümkün olmayacak.

Diğer taraftan, üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı indirimli uygulanmayacak.

MALİYE BAKANLIĞI YETKİLİ

Bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, uygulamalara usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

Tebliğde ayrıca KOBİ tanımı da yeniden belirlenerek kurumlar vergisi indiriminin bu tanımlama çerçevesinde nasıl uygulanacağı örneklerle anlatıldı.