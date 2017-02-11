Şok Marketler Zinciri'nden 5 bin kişiye istihdam

Şok Market’in 4.130’uncu mağazası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in katılımıyla açıldı.

İstanbul Esenyurt'taki mağazanın açılışında konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın desteği ile yeni bir istihdam seferberliği başlattık. İş arıyorum diyen kim varsa bize gelsin vergisini biz ödeyeceğiz; iş verene de diyoruz ki alın terinin karşılığını nakit olarak siz verin" dedi.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de, "Bu yıl holding olarak Türkiye'ye 800 milyon liralık yatırım yapıp 5.000 kişiye daha iş imkanı sağlayacağız. Böylece Türkiye'deki istihdamımızı yüzde 10'un üzerinde artırmış olacağız. Bizim 200 binden fazla müşterimiz var. Müşterilerimizin ayaklarına giderek hizmetimizi götürüyoruz. Bu da büyük bir istihdam gerektiriyor. Çalışanlarımızın 3 te 1'i Ankara'nın doğusunda. Rekabet güzel bir şey bizim yaptığımız ürünler yapmadığımız ürünler halkımızın teveccüh ettiği tüm ürünler mağazalarımızda var." dedi.