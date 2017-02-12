İstihdam hedefi 2 milyona çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinde hedef yükseldi. Bakan Tüfenkci, “Özel sektörün gayretiyle 2 milyonu bulur” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şûrası'nda başlatılan istihdam seferberliğinde hedef 500 bin artırıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yeni işgücüne katılacakların, işveren prim maliyetlerinin tamamını 2017 yılı içinde hükümet olarak biz karşılayacağız ve hedefimiz 1.5 milyon istihdam. Özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz" dedi. Hükümetin ilave istihdam için işverenlere 735 lira katkı sağladığını anlatan Tüfenkci, Türkiye için 2017'yi yatırım yılı olarak düşündüklerini, birçok sektörde istihdam konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.



SİVAS DA KATILDI

Seferberlik için valiler de harekete geçti. İllerde iş dünyası örgütleri ile toplantılar düzenleniyor. Sivas Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla başlatılan seferberlik kapsamında şehirde 15 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. İstihdamla ilgili işveren payları ve benzeri kesintilerin devlet tarafından karşılanmasıyla özel sektörde ciddi bir istihdam sağlanacağını söyleyen Gül, "2-3 ay içerisinde istihdamın sağlanacağını ümit ediyoruz" dedi. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açılan 6'ncı Penye, Tekstil ve Teknolojileri (PENTEX) Fuarı'nda istihdam seferberliği konusunda açıklamalarda bulundu. Konukoğlu, "Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız ülkemizi kanları pahasına savunmadılar mı? Atalarımızın, 'Hayır, Kurtuluş Savaşı'na gitmem' deme şansı var mıydı? Elbette yoktu. Bugün de ekonomide şahlanışa, sıçrama yapmaya ihtiyacımız var. 'Ben ekonomik kurtuluş savaşında yer almam' deme noktasında değiliz" diye konuştu.







YILDIZ HOLDİNG 5.000 KİŞİLİK İŞ SÖZÜ VERDİ

Şok Market'in İstanbul Esenyurt'taki mağazasını açan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "İş arıyorum diyen kim varsa bize gelsin vergisini biz ödeyeceğiz; işverene de diyoruz ki alın terinin karşılığını nakit olarak siz verin" dedi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de, holding olarak Türkiye'ye 800 milyon liralık yatırım yapıp, 5 bin kişiye daha iş imkânı sağlayacaklarını söyledi. Ülker, "Böylece Türkiye'deki istihdamımızı yüzde 10'un üzerinde artırmış olacağız" dedi.