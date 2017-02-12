Vücut tarayıcıları geliyor

Güvenliğe beş yılda 675 milyon TL harcandığını belirten DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, bu yıl havalimanlarına vücut tarayıcılarının geleceğini belirtti. Ocak, “43 adet vücut tarayıcı alıyoruz” dedi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, son 5 yılda havalimanlarına 675 milyon TL güvenlik yatırımı yapıldığını belirterek, "400 ilave güvenlik personeli ile hizmet verilecek. 2017'de 35 milyon liralık sistem ve cihaz alımı yapacağız. Bu, başlangıç ödeneği. 43 vücut tarayıcı alacağız, ihaleler yapıldı, siparişleri verdik, her biri 2 milyon TL" dedi.

BAŞARI HİKAYESİ

Atatürk Havalimanı muhabirleri ile bir araya gelen Ocak, İstanbul'un yeni havalimanıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ocak, "Bu yatırım, Türkiye'nin havacılık sektöründeki hikâyesini değiştirecek. Devasa bir proje. 23 bin işçi çalışıyor. Birkaç aya kadar 30 bine çıkacak. İlk etabı, 26 Şubat 2018'de 16 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçecek. Bu projenin aksamasına asla izin vermeyeceğiz. Türk sivil havacılık sektörünün geleceği orası. Bunun bilincindeyiz ve sürekli elimiz üstünde" dedi. Ocak, yeni havalimanının faaliyete geçmesi ile birlikte uçak trafiğinde artış yaşanacak olan Bulgaristan ve Romanya ile işbirliği çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Havalimanı faaliyete geçtiğinde istihdamın 200 bine çıkacağına vurgu yapan Ocak, hava trafiğinin yönetimi için ise 345 hava trafik kontrolörünün görev yapacağının altını çizdi.

DÜNYANIN İLGİSİ BÜYÜK

Yeni havalimanının birçok ülke için çok büyük bir pazar olduğuna dikkat çeken Ocak, "Çok ilgililer. Ay sonunda Atlanta, Chicago, New York'a davet ettiler. Kendi sistemlerini göstermek istiyorlar. THY, İGA ve DHMİ yetkililerinden bir heyet gidecek" değerlendirmesinde bulundu.



AHL TİCARİ UÇUŞA KAPANACAK

İstanbul'un yeni havalimanı devreye girdiğinde Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılacağını vurgulayan Ocak "Genel havacılık, müstakil kargo, uçuş eğitimleri, bakım onarım hangarları ve havacılığın diğer modlarına ciddi imkânlar sağlayacağız. AHL bunun için biçilmiş bir kaftan olacak" dedi. Trabzonspor tesislerinin DHMİ'ye devri konusunun resmi olarak gündemlerinde olmadığını ancak gündeme gelebileceğinin altını çizen Ocak, "DHMİ'nin başarısı hep değişimi yakalamakla oldu" diye konuştu.



KAR İÇİN 3.5 MİLYON LİRALIK HARCAMA

Kar yağışı nedeniyle aksayan uçak seferlerine yönelik yapılan eleştirileri de değerlendiren Ocak, "Elimizden geleni yapıyoruz. Aksaklıklar varsa oralara takviye gönderiyoruz. Türkiye genelinde karla mücadele için aralık-ocak döneminde, iki ayda 3.5 milyon liralık bir harcama yaptık. Tüm Türkiye genelinde 432 personelimiz karla mücadele etti. Kuzey ülkelerine gidip bu ülkelerin nasıl çalıştıklarını araştıracağız" diye konuştu.