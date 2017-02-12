Yabancı, tahvile de geri döndü

Borsa İstanbul’da son 4 haftada 950 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, 1 ay aradan sonra tahvil-bono piyasasına da geri döndü. Yabancılar bir haftada 170 milyon dolarlık tahvil aldı

Türkiye, özellikle son bir yılda yaşanan tüm ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen yabancı yatırımlar için, 'yatırım yapılabilir' konumunu kaybetmiyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri not indirimlerine prim tanımayan yabancılar, Türk varlıklarındaki alımlarını hızlandırdı. Son bir ayda yüzde 15 ile dünyanın en fazla yükselen borsası olan Borsa İstanbul'da 4 hafta art arda alıma devam eden yabancılar, tahvil-bono piyasasına da geri döndü.



950 MİLYON $'LIK ALIM

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcılar 27 Ocak- 3 Şubat haftasında Borsa İstanbul'da 349 milyon dolarlık net alım gerçekleştirirken, tahvil ve bonoda da 170 milyon dolarla bir ay aradan sonra tekrar yeni pozisyon açtı. Borsada son 4 haftadaki net alım ise 950 milyon dolara ulaşırken yabancı payı yüzde 64.48 ile 1 yılın zirvesine ulaştı. Borsada bir ayda 350 milyon adet hisse senedi alımı gerçekleştirildi.



MERKEZ SINIFI GEÇTİ

Kurdaki yükselişe karşılık, 'politika faizini artır' baskısına boyun eğmeyerek likiditeyi kısıtlayıcı hamlelerle dövizdeki ateşi söndüren Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerin sonuç vermesi de yabancıların güvenini artırdı. Reel kur endeksinin de TL'nin tarihinin en düşük seviyesindeki olduğuna işaret etmesi, Türk varlıklarının pozitif değerlenmesinin işareti oldu.



TÜRKİYE'YE İLGİ DEVAM EDECEK

Enflasyonda önümüzdeki iki ayın ardından başlaması beklenen düşüş süreci, Türk tahvillerinin cazibesini güçlendirirken, Borsa İstanbul'da da hisse senetlerinin, Türkiye ile aynı kategorideki ülkelere göre iskontolu olması yabancı alımlarını artırıyor. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan anayasa değişikliğinin ardından 16 Nisan'daki referandumdan da siyasi istikrarı perçinleyecek bir sonucun çıkması ve makro ekonomik göstergelerdeki olumlu seyrin de sürdürülmesi, 2017 yılında Türkiye'ye ilginin sürmesini sağlayacak.