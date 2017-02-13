10 sene sonra enerji ihraç edeceğiz

Türkiye’nin enerji ithal eden ülke konumundan, enerji ihraç eden ülke sınıfına geçeceğini ifade eden Albayrak, “2023’e kadar 15 bin megavatlık enerji santralleri devreye girecek” dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji stratejisinin 2020'li yıllarda enerji ithal eden ülke konumundan, enerji ihraç eden ülke haline gelmesi olduğunu belirterek, "Bunun için altyapı, tedarik, iyileştirme, sistem genişletilmesi gibi şartları sağlıyoruz" dedi. Yerli kaynaklarla enerji üretimine önem verdiklerinin altını çizen Bakan Albayrak, 2023 yılına kadar yerli kömür, güneş ve rüzgara dayalı toplam 15 bin megavatlık enerji santrallerinin de devreye gireceğini söyledi. Bakan Albayrak bir grup gazeteciyle sohbetinde Türkiye'nin yeni enerji politikasını anlattı. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra devreye girecek projelerle ilgili detaylı bilgi veren Bakan Albayrak'la yaptığımız sohbetin ana başlıkları şöyle:

DOĞALGAZ ARZ GÜVENLİĞİ VE DEPOLAMA: LNG ve depolama kapasitemizi de artırarak arz güvenliğinde oluşabilecek tüm riskleri orta vadede ortadan kaldırmayı hedefleyen bir strateji belirledik. 6 ay gibi rekor bir sürede, ilk yüzer LNG terminalini hizmete aldık. İşte Tuz Gölü depolama projesi. Açılışını gerçekleştirdik. 2000'lerin başından beri yaklaşık 15 yılın konusuydu.

BU SON KIŞIMIZ: Çünkü artık bizim bir kış bir kış daha bu gaz endişesini yaşama lüksümüz yok. Bu son kışımız. Allah'ın izniyle seneyi, artık herhangi bir olağandışı bir olay olmadıktan sonra gazda arz noktasında en ufak bir kaygı, endişe taşımadan geçireceğiz.

10 SENE SONRA ENERJİ İHRAÇ EDECEĞİZ: Stratejilerimizi anlatırken şöyle bir ufuk çizmeye çalışıyoruz. Bu kadar bağımlı bir ülkeyken, bu kadar büyük ithalat yapan bir ülkeden, bir de bakmışsınız Türkiye 10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olmuş. Şimdi enerji ithal eden bir ülkeden enerji ihraç eden bir ülke olmanız için, sadece doğal kaynak noktasında rezervinizin olması gerekmiyor. Bunu yapan doğal enerji rezervi olmayan ülkeler var. 2016'da yerli kaynaklar ve yerli rezervler noktasında çok önemli bir başarıya imza attık. Yerli kömür, hidroelektrik santraller, güneş, rüzgar, tüm bu yerel kaynaklardan üretilen enerji toplam üretimimizin içerisinde yüzde 49.3'e çıktı. İnşallah 2020'lerde, enerjimizin 3'te 2'sini yerli kaynaklarımızdan sağlamayı hedefliyoruz.

SİBER SALDIRILARI ÖNLEDİK: 5 Ocak'ta, TEİAŞ'a 19.32-19.37 arası o saatte bir atak oldu. Bu düzenli yapılan atakların çok üzerinde bir yoğunlukta oldu. Son bir aydır sadece Enerji Bakanlığı özelinde değil, Telekom, bankacılık ve e-devlet sistemleri olmak üzere çok ciddi ataklar var. Tüm bunlara da hazırlıklı olmak lazım.



YERLİ KAYNAK ARAYIŞI ARTTI

Enerji arayışlarında teknolojiye önem verdiklerini anlatan Albayrak şunları kaydetti: "Türkiye'nin havadan görüntüleme ile jeofizik, karadan toprak numunelerinin incelenmesi ile jeokimya haritalarını çıkarıyoruz. Hedef, inşallah 2020'lerin Türkiye'sinde Türkiye haritasının tamamının röntgenini, MR'ını, tomografisini çekmek. Öte yandan çok ciddi bir kömür rezervi bulduk. 2000 ila 3500 kalorilik daha da buluyoruz artık. Bunun da en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Aramacılık faaliyetlerine MTA ve MİGEM ile hız verdik. AK Parti gelene kadar yılda 30 bin küsur metre sondaj yapan bir kurumdu MTA. Bakanlarımız bunu 300 bin metrelere çıkardı. Biz geçen sene dedik ki, artık bu yıl 300 binler de yetmez, 1 milyon metre hedefi koyduk, ihaleleri yapıldı."



DOĞU AKDENİZ GAZI İÇİN 3 NEDEN

Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Bir heyetimiz geçtiğimiz hafta İsrail'deydi. Biz bu meseleye iki türlü bakıyoruz. Bizim bu alandaki işbirlikleri kapsamında ortaya koyduğumuz 3 kritere de uyması. Her iki taraf için kazan-kazan bir proje olacaksa, bölgesel arz güvenliğine faydası varsa ve bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlıyorsa parçası oluruz. Çünkü ilk defa İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz geldiğinde Gazze ve Cenin'in insani ihtiyaçları, elektrik altyapısının iyileştirilmesi konularını ortak mutabakat metnine koyduk. Bölgenin huzuruna da, istikrarına da katkı yapacak bir iklim üzerine görüşmeleri yürütelim dedik. Nitekim, iki koldan çalışmalar devam ediyor."



KIRMIZI KİTAP HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin enerji politikaları için bir temel kitap hazırladıklarını da söyleyen Albayrak, "Türkiye'nin kırmızı çizgileri, hedefleri, gazda, elektrikte, dağıtımda, kaynak çeşitliliğinde, enerji verimliliğinde gibi tüm alanları içeren kitap. Niye bu? 2023'ün Türkiye'si için enerji altyapısında tüm senaryolara hazırlıklı, ekonomimizi büyütmeye yönelik bir vizyona hizmet edecek bir enerji stratejisine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim" dedi.



Akif BÜLBÜL