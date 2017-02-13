‘Araba sevdası’ azalıyor

Tüm dünyada otomobil sevdasında düşüş var. Gençler otomobil satın almak yerine, kiralama ya da paylaşma seçeneklerini tercih ediyor. KPMG'nin 42 ülkede yaklaşık 1000 otomotiv sektörü yöneticisinin katıldığı araştırması da, otomobil sevdasının azaldığını ortaya koydu. Yöneticilerin yüzde 59'una göre, 2025'te bugünün araç sahiplerinin yüzde 50'si artık araç sahibi olmak istemeyecek. Sektörün geleceğine ışık tutan araştırma, Avrupa'da üretimin azalacağını öngörüyor. Sektör yöneticilerinin yüzde 65'i 2030'da dünya otomobil üretiminin yüzde 5'inden az bir bölümünün Batı Avrupa'da gerçekleşeceğine inanıyor. Yani bugün 13.1 milyon olan üretimin 2030'da 5.4 milyona düşmesi bekleniyor.



DİZELİN SONU GELDİ

Otomotiv sektöründeki şirketlerin geleceğinde, çevreyle ilgili strateji ve duyarlılıkları da etkili olacak. Bu nedenle çevre ve insan sağlığına zararlı dizel motorların devri çok yakında kapanacak.