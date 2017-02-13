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Çiftçilere kredi ve borç yapılandırması müjdesi

  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 15:47 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 15:50
Çiftçilere kredi ve borç yapılandırması müjdesi
Çiftçilere kredi ve borç yapılandırması müjdesi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, çiftçilerin kredi ve borçlarının yeniden yapılandırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

İLGİLİ BAKANLIKLAR AÇIKLAYACAK

Çiftçi kardeşlerimizin tarım ve kredi borçları yeniden yapılandırılacaktır. Bunlar Bakanlar Kurulu'nda ele alınmıştır. Çiftçilerin borç yapılandırma takvimi var ancak ilgili bakanlıklar açıklayacaktır.

O BORÇLAR DA YAPILANDIRILACAK

Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yeniden yapılandırılacak.