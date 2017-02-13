Galatasaray’ı şampiyonluğa TEMSA taşıyacak

TEMSA Maraton, Süper Lig takımlarının tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye ve Avrupa’da tarihi başarılara ve 4 yıldıza sahip olan ülkemizin köklü kulüplerinden Galatasaray’ı, Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu’nda şampiyonluğa TEMSA’nın özel dizayn ile üretimini gerçekleştirdiği Maraton taşıyacak.

Galatasaray ve TEMSA iş birliğine yönelik 3 yıllık sponsorluk anlaşmasının imza töreni, 13 Şubat Pazartesi günü Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ve Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Selçuk İnan'ın katılımı ile Türk Telekom Arena'da gerçekleştirildi.

ÖZBEK: "İKİ ÖNEMLİ MARKANIN ANLAŞMASI"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye'nin çok önemli iki markasının bir araya geldiğini belirterek, "Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin dünyada en çok tanınan markası. Taraftarlarına sayısız mutluluklar yaşatmış, milyonlarca taraftarı olan bir kulüp. 112 yıllık geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Türkiye'ye sayısız sporcu kazandıran bir kulüp Galatasaray. 1905'te Ali Sami Yen'in kurduğu günden bu yana başarılarla dolu bir 112 yıl. Diğer tarafta TEMSA gibi, dünyanın 60'ı aşkın ülkesinde bayrağımızı dalgalandıran, iftihar edilmesi gereken bir firma. Galatasaray olarak bu işbirliğinin her iki camiaya da hayırlı olmasını diliyorum. Herkes çok iyi hatırlar, daha önce şehirlerarası seyahatlerde otobüslerin konforu ne derecedeydi, şu anda bambaşka bir noktada. Umuyorum ki Türkiye bu konu da dünya standartları üzerindedir ve TEMSA'nın da katkısı bunda en üst seviyededir" diye konuştu.

"OTOBÜSÜN RENGİNİ YÖNETİM OLARAK SEÇTİK"

Otobüsün siyah renginin ve dizaynının eski otobüsle aynı olduğunu belirten Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın en başarılı yıllarında Galatasaray'a hizmet etmiş olan bir otobüsümüz vardı. Onun görüntüsü ve uğuruna inandığımız için yönetim olarak siyah otobüs istedik. Otobüs daha yeni geldi, imza töreni sonrasında gezme şansım olacak. Bu aracın Galatasaray için önemi çok büyük. Futbol takımı, kamp yapılan yerden futbol sahasına, ya da etkinlik alanına taşıyacak otobüs. Bazen bu seyahat saatler alıyor. Futbolcuların, karşılaşmaya çıkmadan önce belli bir konforda seyahat etmesi gerekiyor. Türkiye'de bu seviyede konforu sağlayacak en önemli firma TEMSA. Bu konforu verdikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ZORLU MARATONDA GALATASARAY'IN YANINDA TEMSA MARATON OLACAK

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli kulüpleri arasında yer alan ve Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın tercihinin de TEMSA Maraton olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nda Galatasaray'a başarılar dileyen Çelik, şöyle konuştu:

"Süper Lig'deki bu zorlu yolculukta, Galatasaray'a özel dizayn TEMSA Maraton aracımızın eşlik edecek olması, bizleri gururlandırıyor. Ayrıca bizi mutlu eden en önemli gelişme de şu anda Süper Lig'in ilk üç sırasında yer alan takımların tercihinin TEMSA Maraton olması. Maraton aracımız, seyahat sürecinde sağladığı yüksek konfor ve güvenlik donanımları ile fark yaratıyor. TEMSA'nın müşteri taleplerine en hızlı çözüm üreten marka olması da bu farkı yaratan en önemli unsur. Maraton aracımız da Galatasaray Spor Kulübü'nün isteğine göre özel bir dizayn ile üretildi. Koltuk kumaşı, diz mesafesi ve koltuk arkası ekranlara kadar futbolcuların seyahat sürecinde rahatlığının en yüksek seviyede olması hedeflendi. Maraton aracımızın Galatasaray'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulu üyelerine, TEMSA tercihlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu, şu an için 3 yıllık bir anlaşma ancak biz bu işbirliğinin çok daha uzun süreceğine inanıyoruz."