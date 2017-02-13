Halkbank'ın 2016 yılı karı 2,6 milyar lira oldu

Halkbank, 2016 yılında 2 milyar 558 milyon lira net kar elde etti.

Halkbank, geçen yıl öz kaynaklarını yüzde 9,7 düzeyinde yükseltirken, net karı 2 milyar 558 milyon TL oldu. Bankanın 2015 yılı sonuna göre toplam aktifleri yüzde 23,3 artışla 233 milyar 441 milyon TL'ye ulaşırken, toplam kredileri aynı dönemde yüzde 23,8 artışla 206 milyar 115 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Toplam mevduatı 150 milyar 263 milyon TL'ye ulaşan Halkbank, KOBİ kredilerinin de dahil olduğu toplam ticari kredilerinde 2015 yıl sonuna göre yüzde 26,8 artış sağladı. Banka ticari kredilerini 126 milyar 495 milyon TL'ye yükseltti.

Halkbank'ın 2016 yılı finansal sonuçlarını yazılı açıklama ile değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bankanın sürdürülebilir büyüme anlayışıyla karlı ve verimli bir yılı daha geride bıraktığını belirtti.

2016 yılı hedefleriyle uyumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Taşkesenlioğlu, geçen yılın ikinci yarısında yaşanan her türlü engeli aşarak Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ettikleri için mutlu olduklarını aktardı.

Taşkesenlioğlu, reel sektörün desteklenmesi, istihdamın arttırılması ve ekonomik reformların devam etmesi için 2016 yılında da halkın gücü olduklarını belirterek, "Yurt içinde 15 Temmuz gibi sarsıcı bir girişime ve yurt dışındaki volatiliteye rağmen gösterdiğimiz başarılı performansla, 2016 yılını hem aktif ve kredilerde hem de mevduatta çift haneli büyümeyle geride bırakıyoruz. Kredi kullandırma ve piyasayı hareketlendirme yönünde sorumluluk almamız gereken bir yıldı. Her üç KOBİ'den birinin Halkbank desteğinden yararlandığı bu yıl da sorumluluklarımızı başarıyla yerine getirmiş olmaktan memnunuz." görüşlerine yer verdi.

- "Bankamızın aktif toplamı yüzde 23,3 büyüdü"

Taşkesenlioğlu, reel sektöre verdikleri desteği, kritik dönemlerde de sürdürerek piyasaların yeniden dengeye gelmesine katkı sağladıklarını ve 2016 yılında da bankacılık sektörü genelinde kullandırılan kredilerin büyük bölümünü ticari kredilerin oluşturduğunu belirtti.

Bu krediler içinde, Türkiye ekonomisinin belkemiği olan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ segmentinde yine lider olduklarının altını çizen Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"KOBİ kredilerinin de dahil olduğu toplam ticari kredilerde 2015 yıl sonuna göre yüzde 26,8 artış sağladık. KOBİ'lerin ihtiyaçlarına özel ürünler geliştirirken piyasa riskleri karşısında esnafı da yalnız bırakmadık. Toplam kredilerimiz yıl sonu itibarıyla 200 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bankamız, aktif toplamda yüzde 23,3 büyüme sağlayarak sektör ortalamasının çok üzerinde bir performans gösterdi. Mevduat artışımızın yüzde 23 seviyesinde gerçekleşmesi de tasarruf sahiplerinin en çok güvendiği bankalardan birinin Halkbank olduğunu gösterdi."

- "Piyasaların rahat nefes almasını sağladık"

Halkbank Genel Müdürü Taşkesenlioğlu, Türkiye'nin büyüme performansına katkı verecek yeni finansal destek mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Paraf'ın, yıl sonu itibarıyla 3 milyon 900 bin kart adedine ulaştığı bilgisini veren Taşkesenlioğlu, bireysel kredilerde de bir önceki yıl sonuna göre yüzde 17,9'luk artış sağladıklarını ifade etti.

Taşkesenlioğlu, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde, uygun koşullarda düzenledikleri kampanyalarla piyasaların da rahat nefes alabilmesine imkan verdiklerini kaydetti.

Firmaların üretime devam ederek ihracata ve istihdama katkı sağlarken, bireysel müşterilerin de nakit ihtiyaçlarını Halkbanklı olma ayrıcalığıyla karşıladıklarına işaret eden Taşkesenlioğlu, "Ekonomik istikrar açısından en hassas süreci başarılı bir şekilde yönettik. Yeni yıla hazırız ve daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gücümüz bu ülkenin gençleri"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, toplam çalışan sayısının bir önceki yıla göre yüzde 3 azaldığı bir sektörde, öncü bir adım atarak istihdam seferberliği başlattıklarını ve 2016'nın şubelerin personel sayısının optimal seviyeye gelmesini sağladıkları verimlilik odaklı bir yıl olduğunu ifade etti.

Geçen yılın kasım ayında da bir çağrı yaptıklarını ve bu ülkenin gençlerine kapılarının açık olduğunu ilan ettiklerini anımsatan Taşkesenlioğlu, "İşe giriş sınavlarının ardından mülakatlarda başarı sağlayan 500 uzman yardımcımız bankamızda iş başı yaptılar. Çok kısa süre içinde bu sayıyı 1.000'e tamamlayacak ve sektörde önemli bir istihdam artışı sağlayacağız. Halkbank'ın gücü bu ülkenin gençleridir. Attığımız bu adımla tüm sektörlere ve Türkiye'ye değer katmak isteyen herkese örnek olacağız." açıklamasını yaptı.

- "Yurt dışı kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz"

Genel Müdürü Taşkesenlioğlu, Şahan Gökbakar'ın rol aldığı "Halk ister Halkbank yapar" sloganlı reklam kampanyasıyla 2016 yılında büyük ses getirdiklerini hatırlatarak, "Reklam kampanyamız, adını taşımaktan büyük mutluluk duyduğumuz halkımızla kucaklaştığımız, etkin bir çalışma olarak sürüyor. Kampanyamıza yön veren sloganı basit bir pazarlama ifadesi olarak görmüyoruz, halkımızın bankamıza bakışını ve bunun getirdiği mesuliyetin bilincinde bir kampanya yürütmeye gayret ediyoruz. Bunu da başardığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın likiditesini artırmak ve yurt dışından kaynak temin etmek amacıyla eurobond ve sendikasyon kredisi yoluyla geçen yıl toplamda 1 milyar 200 milyon dolar tutarında kaynak sağladığına dikkati çeken Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Brexit sonrasında yön bulmakta zorlanan piyasalara rağmen işlemlerimize gelen talep bize olan güvenin göstergesi oldu. Singapur'daki tescil işlemleri tamamlanan temsilcilik ofisimizin faaliyete başlaması da bankacılık vizyonumuzun yurt dışına taşınmasına katkı sağladı. Singapur temsilcilik ofisimiz aracılığıyla özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki uluslararası kurumsal yatırımcılar ve muhabir bankalar ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz."

- "Sırbistan'da en başarılı bankalar arasındayız"

Taşkesenlioğlu, 2015 yılında girdikleri Sırbistan'da verimli bir yılı daha geride bıraktıklarını ve bölgedeki en başarılı bankalar arasındaki yer aldıklarını ifade etti.

2016 yılında Sırbistan genelindeki şube/alt şube sayılarını 28'e taşıdıklarını belirten Taşkesenlioğlu, "Kısa zamanda 400 kişinin üzerine çıkan personel kadromuzla birlikte, ülke genelinde şube ağını genişletme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı daha da ileri taşıyacağız." bilgisini verdi.

Taşkesenlioğlu, geçen yıl mobil bankacılık uygulamalarını yenilediklerini ve uluslararası düzeyde iş dünyasının en iyilerini belirleyen Stevie Awards tarafından en inovatif mobil bankacılık uygulaması kategorisinde Bronz Ödüle layık görüldüklerini aktardı.

Teknolojik altyapılarında başlattıkları dönüşümün, uluslararası platformlarda Halkbank'ın adının daha fazla duyulmasını sağlayacağını belirten Taşkesenlioğlu, şunları ifade etti:

"Sosyal kalkınmaya ve küresel iklim değişikliğinin etkilerinin sınırlandırılmasına büyük önem veriyoruz. Sera gazı emisyonlarını düşürme esasıyla, etkili bir enerji yönetimi için yöntemleri ve prosedürleri belirleyen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni kuran ilk Türk bankası olduk. Bu sistemle faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkileri en aza indirecek, enerji tüketimlerini kontrol altına alacak ve kaynakların en verimli şekilde yönetilmesine katkı sağlayacağız. Sürdürülebilirlik alanında ciddi bir atılım gerçekleştirdiğimiz bu süreçte çevre, OSB, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredilerimizle çevresel nitelikli yatırımları desteklemeye devam edeceğiz."