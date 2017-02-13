Müezzinoğlu: "53 lirayı ödeyen herkes yararlanacak"

Büyükanne maaşı, GSS borcu, yaşı bekleyen emekliler için yeni düzenlemeler yolda. Düzenlemeleri bir bir açıklayan Bakan Müezzinoğlu, '53 liralık prim ödeyen herkes kamunun bütün sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek' dedi.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu iki müjde verdi. İlk sevindirici haberi yaş bekleyen emeklilere veren Müezzinoğlu, bu durumda olup sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen rakamları indireceklerini ifade etti. Bakan Müezzinoğlu en yüksek 427 TL ve en düşük rakam 71 TL'lik ödemek zorunda kalanların sadece 53 TL ödemeleri durumda ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacağını kaydetti. Bakan Müezzinoğlu, Genel Sağlık Sigortası'nda yapılacak değişikliğin bu ay sonunda yapılacağını ve uygulamaya geçeceğini açıkladı. Uygulama kamu dışında özel ve üniversite hastanelerinde de geçerli olacak.

DEĞİŞİKLİK BU AY SONU YÜRÜRLÜKTE

Bakan Müezzinoğlu, emeklilik primini doldurmuş ama 1-2 yıl veya 6 ay süre bekleyen durumunda olanların bu süre zarfında sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını söyledi. Milliyet'in haberine göre bu kişilerin sağlık primi ödemek zorunda kaldıklarını belirten Müezzinoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "Bu sağlık primi onları zora sokuyor. Bu hafta onlara vereceğimiz müjde var. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Sağlık Sigortası'nda yapacağımız değişiklik ile aylık 53 liralık hiç gelir testine gitmeden bir GSS ödediğinde ailecek sağlık hizmeti alabilecek. Sadece devlet hastaneleri değil özel ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Daha önce 3 grup ödeme gerekiyordu. Bir grup 2 asgari ücretin üzerinde geliri varsa 427 TL idi. Onun altında 213 lira en alttaki 71 TL"