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Otogazda beklenen indirim haberi geldi

İHA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 18:59

Otogaz fiyatlarına indirim geldi. İndirimin miktarı gün boyu konuşulmuştu. Yapılan açıklamada otogazın litre fiyatına 4 kuruşluk indirim yapıldığı belirtildi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'na (PÜİS) göre otogazın litre fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş indirim yapıldı.

Otogazın litre fiyatı bu geceyarısından İstanbul ve İzmir'de 3,19 liradan 3,15 liraya, Ankara'da ise 3,23 liradan 3,19 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.