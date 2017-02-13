Son dakika: Dolar fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Dolar 3.68 TL'nin altına inerken euro 3.90 TL'nin altını zorluyor. Borsa İstanbul'da kazançlar ise yüzde 1.5'e ulaştı. İşte detaylar...

Küresel piyasalarda doların yeniden değer kazancı trendine girerek Cuma günü iki haftanın zirvesine doğru yükselmesiyle dolar, haftaya 3.70 TL'nin hemen altında başladı. Günün ikinci yarısında hızlanan satışların etkisiyle dolar 3.6771 TL'ye euro ise 3.9090 TL'ye kadar indi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6960 TL, euronun satış fiyatı ise 3,9260 TL olmuştu.

Küresel piyasalar, geçen hafta veri gündeminin zayıf olmasına karşın pozitif bir seyir izlerken, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın 14 ve 15 Şubat'ta yapacağı konuşmaların yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.

BORSA İSTANBUL'DA ALIMLAR HIZLANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,30 yükselişle 87.731,52 puandan başladı. Günün ikinci yarısında gelen alımlarla endesk cuma günkü kapanışının yüzde 1.5 üzerine çıktı.

Cuma gününe yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 89.370,08 puana kadar çıkmasının ardından özellikle kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla, düşüşe geçerek günü yüzde 1,53 değer kaybıyla 87.473,33 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in 14 ve 15 Şubat'ta Kongre'de yapacağı sunumlar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde 86.300 seviyesinin destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.