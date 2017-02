Vergi notu A Plus olana VIP uygulama!

Vergisini zamanında ödeyen mükellefe Maliye, VIP uygulama yapacak. Notu A Plus olan mükellefe KDV iadesi, yeşil pasaport ve yüzde 5’e kadar vergi indirimi avantajları sağlanacak.

Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir gündeminde bulunan yükümlülüklerini zamanında yerine getiren vergi mükelleflerine VIP uygulama sağlayan ödüllendirme çalışmasının detayları netleşti. Star'dan Ercan Baysal'ın haberine göre tüm mükelleflerin vergi ödemelerine ilişkin çekilen röntgenden çıkacak sonuca göre yüzde 5'e kadar vergi indirimi sağlanmasının yanı sıra ilave teşvikler sunulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) çalışmasına göre mükellefler 6 gruba ayrılmış durumda. A, B ve C gibi notların yanı sıra en yüksek not 'A Plus' olacak.

A PLUS NOTA TEŞVİK

Alınan nota göre de mükelleflere vergi indiriminin yanı sıra diğer bazı kolaylıklar sağlanabilecek. 'A Plus' nota sahip olan bir mükellef 'Yeşil pasaport, hızlı KDV iadesi, vergi indirimi, mukteza (özelge)' gibi düzenlemelerden daha kolaylıkla faydalanabilecek. Vergi karnesi 'Pekiyi' olan bir işletmeye KDV iadeleri daha hızlı yapılacak. Aynı gün KDV iadesi alabilmek mümkün olacak. Firmalar KDV iadesini Yeminli Mali Müşavir (YMM) raporu vermeden de alma imkanına kavuşacak.

1 MİLYON SINIRI

Mükelleflere yeşil pasaport alırken kolaylık sağlanacak. Vergi mükelleflerinin sorularına verilen yazılı cevap olarak bilinen özelge için kısa sürede cevap alınabilecek. Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 oranında indirim uygulamasından işletmeler 2018 yılında mart ve nisanda verilecek beyannamelerde yararlanılabilecek tutar da 1 milyon lira ile sınırlı.

2018'DE BAŞLIYOR

Düzenleme hakkında sorularımızı yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergisini üç yılda düzenli ödeyen bütün mükelleflerin uygulamadan yararlanacağını belirtiyor. Uygulamanın 2018 yılından itibaren başlayacak olmasına yönelik soruya Ağbal, şu yanıtı verdi: "Hazırlık evresi gerekiyor. Mükellef Karnesi diye bir sistem geliştiriyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı çalışmalarına devam ediyor. Üç yıllık bir karne hazırlayacağız. Biz, o mükellefin işlemlerini ona özel yapacağız. Onlara VIP uygulaması olacak. O mükellef gerçekten imkanlarını sunup ödeme konusunda çaba harcıyor."

HEMEN KDV İADESİ

"Gümrüklerdeki kırmızı, mavi hat gibi uygulama yapacağız. Mükellefe güven gelecek, 'Bak sen bu durumdasın' diyeceğiz. İnşallah bu sistemin yazılım, altyapısı oluşturulduğunda özel bir lansmanla tanıtacağız. Beş puan indirimde daha rahat uygulanacak."

DAVRANIŞ PROFİLİ

Uyumlu mükelleflere pozitif ayrımcılık uygulamasının altyapısı, 2011 yılında başlatılan 'Mükellef Karnesi Projesi' ile oluşturuldu. GİB, bilgisayar teknolojisini kullanarak ülkedeki tüm mükelleflerin davranış eğilimlerinden hareketle vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzlukları değerlendirebilen sistem geliştirdi. Sistemle, mükellef profilleri oluşturuluyor.

OFİSE DE KDV İNDİRİMİ TALEBİ

Beyaz eşyaya ÖTV, mobilyaya KDV indirimi getirilmesi ve inşaat sektörünü destekleyici adımların atılmasının ardından iş dünyası Maliye'nin kapısını yeniden çaldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'a ofislerde de KDV indirimi olmasına yönelik mektup yazıldı. OP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, KDV ile ilgili yapılan çalışmaların inşaat sektörünü hareketlendireceğini belirterek ofis inşaatlarının da destek kapsamına alınmasını istedi. Bakan Ağbal'a gönderilen mektupta, "Maliye Bakanlığı olarak KDV ile ilgili yaptığınız çalışmalarda inşaat sektörünü hareketlendirecek kararlarınız, inşaat sektörü temsilcileri olarak bizi oldukça heyecanlandırdı. İnşaat sektöründe, konut inşasının yeri büyük fakat son yıllarda ekonomideki büyümeye paralel iş merkezlerinin inşası da yadsınamayacak boyuta ulaştı. Bu kapsamda, konutlar için getirilen tüm teşvik ve desteklerin, ofis projelerine de yansıtılmasını talep ediyoruz" denildi.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ İSTANBUL'A TAŞINIYOR

Vergi Denetim Kurulu'nda (VDK) görev yapan 777 vergi müfettişi FETÖ ile mücadele kapsamında görevden alınırken, en fazla ihracın olduğu İstanbul'a takviye yapılıyor. Antalya başta olmak üzere Anadolu'da bulunan çok sayıda şehirden İstanbul'a vergi müfettişi transferi gerçekleşecek. VDK İstanbul'da Haliç ve Maltepe Grubu kurarak buraya diğer şehirlerden takviye yaptı. İlk etapta 200'ün üzerinde müfettiş İstanbul'a gitti. Toplam 8 bin 500 vergi müfettiş ve yardımcısının bulunduğu VDK'nın İstanbul ayağında 2 bin 397 A grubu, 300'de B, C ve Ç grubundan olmak üzere toplamda 2 bin 700'e yakın müfettiş görev yapıyor.

880 İŞLEME FETÖ'DEN DURDURMA

Fetullahçı Terör Örgütü 'nün (FETÖ) finans ayağıyla mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) soruşturma ve analizlerine ilişkin veriler belli oldu. FETÖ bağlantısı kapsamında 2 bin 948 soruşturma bulunurken, bunlardan 1.066'sına ilişkin çalışmalar tamamlandı. 38 bin 903 kişiyle ilgili analiz çalışması ise devam ediyor. 15 Temmuz sonrasına ilişkin olarak 880 FETÖ bağlantılı işleme durdurma kararı alındı. 89 milyon TL, 34 milyon dolar ve 2.8 milyon Euro'luk bankacılık işlemine ilişkin durdurma kararı verildi.

POS'UN MUCİDİ TEŞEKKÜR BEKLİYOR

Kaçak akaryakıt başta olmak üzere kayıt- dışı ile etkin mücadele kapsamında ekonomi yönetimi önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. Akaryakıt istasyonlarına yazarkasa-POS uygulaması ile her yıl milyarlarca liralık vergi kaybının önüne geçiliyor. POS'un patentini alan Kocaeli Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Şakir Süloğlu ise devletin teşekkür etmemesinden şikayetçi. Süloğlu 2003 yılında konuyu gündeme ilk olarak kendisinin getirdiğini belirterek, "POS'un patentini ben almıştım. Devletimizin teşekkür etmesi yeterliydi" dedi.