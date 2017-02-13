Yabancı yatırımcıya para izni

Hazineden yabancı yatırımcıyı çekecek önemli bir karar geldi. Yurtdışı yatırımcıların Türkiye’de yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önü açılıyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi (İFM) programı kapsamında yurtdışındaki yatırımcıların Türkiye'de sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önünü açacaklarını bildirdi. Şimşek, "Hazine Müsteşarlığı'nın söz konusu düzenlemesi ile Türkiye'deki finansal derinliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Yabancı finans aktörlerinin ülkemize gelmesi teşvik edilecek" dedi. İFM Programı çerçevesinde yurtdışında yerleşik kişilerin, yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç etmelerinin önünde bir engel kalmayacağının altını çizen Şimşek, "Bu sayede, İFM projesinin hedeflerine ulaşmasına ve Türkiye'deki finansal derinliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Yabancı finans aktörlerinin Türkiye'ye gelmesi için gerekli olan çekici güçlerden biri de bu hamle olacak" şeklinde konuştu.



BALKANLAR'DAN TALEP GELİYOR

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar nedeniyle yabancıların bu tür yatırımları yapamadığını belirten Şimşek, "Örneğin bazı Balkan ülkelerinden bu konuda talep geliyor. Kararla Balkanlar'daki, finansman sıkıntısı çeken ve büyük piyasalara ulaşma imkânı olmayan yatırımcıların Türkiye'de tahvil ihraç etmesinin önü açılacak" dedi. Şimşek, bunun Türkiye'nin finans merkezi olarak tanınmasında da önemli bir rol oynayacağına dikkati çekerek, "Amacımız bütün bu çalışmalarla öncelikle bölgesel daha sonra da küresel ölçekte etkili bir finans merkezi oluşturmak" değerlendirmesinde bulundu.



125 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu

Bu yıl 125 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını almayı unuttu. Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı. Unutulan paralar Güvence Hesabı'na devredilecek. Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, toplam meblağın 42 milyon 99 bin lira olduğu bilgisini verdi.