BMW Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak

BMW, hava yastığındaki arıza nedeniyle Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak.

BMW, hava yastığındaki arıza nedeniyle Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak.

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, BMW'ye dair 9 Ekim'de başlayacak geri çağırmaların, araçların hava yastığındaki kusurdan kaynaklandığı belirtildi.

Geri çağırmanın, 2 Şubat-22 Kasım 2012'de üretilen farklı modellerdeki 41 bin 685 aracı kapsadığı ifade edildi.Açıklamada, bu araçların sürücü ve ön yolcu hava yastıklarının şişmesi sırasında gaz panellerinde hasar oluşma riski bulunduğu aktarıldı.

Arızalı parçaların ücretsiz değiştirileceği de duyuruldu.

BMW, geçen kasım ayında aynı kusurdan dolayı Çin'deki 193 bin 611 aracını geri çağıracağını açıklamıştı.