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Dünya piyasalarında Trump kumarı

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017
Dünya piyasalarında Trump kumarı
Dünya piyasalarında Trump kumarı

Dünyada hisse senetleri ve tahvil getirileri, yatırımcıların ABD başkanının vergi reform planlarının ekonomik büyümeyi ve şirket kârlarını artıracağı beklentisiyle yükseliyor. 'Trump işlemleri' adı verilen bu yeni trend Wall Street'ten sonra Asya ve Avrupa borsalarını da yükseltti. Asya'da iki yılın en yüksek seviyeleri görüldü. Trump'ın vergi planı doları değerlendirirken gelişen ülke para birimleri düştü. Yatırımcılar, hafta sonu düzenlenen iki günlük ABD-Japonya zirvesinin sorunsuz şekilde sona ermesiyle de umutlandı.