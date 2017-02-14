Fikrim var diyene ofis birleşene vergi indirimi

2017 için KOBİ ve girişimcilere yönelik getirilen teşvikler hız kesmeden devam ediyor. Yeni düzenleme ile ortak bulan KOBİ’lere kurumlar vergisinde indirim sağlanırken, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcileri ise ücretsiz ofisler bekliyor

Birleşen KOBİ'ye vergi indirimi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in (KOBİ) birleşmelerini teşvik etmek amacıyla son dönemde çok önemli düzenlemeler bir bir hayata geçmeye başladı. Buna göre, KOBİ'lerin birleşmesi halinde kurumlar vergisi oranı artık yüzde 75'e kadar indirimli uygulanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, devir tarihi itibarıyla fiilen üretim yapan KOBİ'lerin birleşmesi durumunda, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı yüzde 75'e kadar indirimli uygulanacak. Öte yandan KOSGEB de firmaların pasta büyüten bir rekabet anlayışına geçmelerini, ortak iş yapma kültürünü öğrenmelerini hedefliyor. Bu yüzden de en büyük destek kalemlerinden birini bu paket oluşturuyor. Öyle ki bu alanda geri ödemesiz destek tutarı 250 bin TL olurken geri ödemeli destek tutarı 750 bin TL'ye kadar çıkıyor.



Girişimciye 20 bin ofis geliyor

KOBİ ve girişimcilere yönelik 2017 desteklerinde arsa ve ofis teşvikleri öne çıkıyor. 48 ilde altyapısı tamamlanan İş Geliştirme Merkezleri'nin (İŞGEM) kapasitesi bu yıl yüzde 30 oranında artacak. Hali hazırda Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) ve üniversitelerde faaliyet gösteren kuluçka merkezlerine ise 5 bin yeni ofis eklenecek. 2017'de KOBİ ve girişimcilere tahsis edilecek ücretsiz ofis sayısı 20 bini bulacak. Girişimcilik Destek Programı başlığı altında genişletilen ve özellikle iş kurmak isteyen gençleri kapsayan ofis desteklerinin içinde makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği de bulunuyor. Son derece modern koşullarla donatılan ofislerin birçoğu da şehrin merkezlerinde yer alıyor. Bu merkezlerde girişimciye 6 ile 30 bin TL arasında giriş destek fonu da veriliyor. Bunun yanında firmalara 6 ay boyunca pazarlama, dış ticaret ve üretim alanlarına göre Ar-Ge konularında danışmanlık eğitimi sağlanıyor. Öte yandan endüstriyel dönüşüm kapsamında Endüstri 4.0'a uyumlu 20 yeni OSB de kamu kaynakları ile hayata geçirilecek. Hedefte yeni girişimcilere arsa kolaylığı sağlamak var.



OSB BÜTÇELERİ ARTIŞA GEÇTİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve sanayi sitesi (SS) projelerine yönelik 2017 yılı ödeneğini, önceki yıla göre yüzde 75 oranında artırarak 222 milyon liradan, 388 milyon liraya çıkardı.



KOBİ TURU

Spaghetti makinelerinde Antep imzası

Gaziantepli Talia Makine makarna imalat makinelerindeki ithalat dalgasını kırmayı başardı. 30 yıllık makarnacılık geçmişine sahip olan Talia Makine Genel Müdürü Müftah Uçak, Türkiye'de daha önce yatırımı Uzun Kesme Makarna Hattı (Spaghetti) prototiplerinin yerlisini üretmeyi başardı. İhracata da başlayan şirketin çok sayıda patentli ürünü de bulunuyor.



Bal endüstrisi İstanbul'da buluşacak

Geçen yıl uluslararası arenada da ilgi gören Ballı Günler organizasyonu bu yıl 24-26 Şubat'ta Harbiye Askeri Müzesi'nde kapılarını açıyor. Dördüncü kez düzenlenecek olan etkinlikte bal ve arı ürünleri hakkında bilinmesi gerekenler ele alınacak. Üreticiler ile tüketicilerin bir araya geldiği etkinlik geçtiğimiz yıl 12 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı.



Kapıda tasarım zamanı

Artella Ahşap Kapı Sistemleri, kapı sektöründeki tasarım açığını kapatmak için kolları sıvadı. Şirket, tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılabileceği özel bir yarışma düzenleyecek