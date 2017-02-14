KOSGEB kredisine başvuracaklar dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den KOESGEB kredilerine ilişkin yeni açıklama geldi.

İŞLETMELERİ KURMADAN BAŞVURMA ŞANSI



Palandöken KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programında yapılan düzenlemeyle girişimcilerin işletmelerini kurmadan kredi için müracaat edebileceklerini bildirdi. Palandöken, yazılı açıklamasında, daha önce girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp, sertifikasını alanların işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB'e başvurabildiklerini hatırlatarak, yapılan düzenlemeyle girişimcilerin iş yerlerini açmadan kredi müracaatında bulunmalarının önünün açıldığını belirtti.

Söz konusu değişiklikten sonra işletmesini kuran ancak hala KOSGEB'e müracaat etmeyen girişimcilerin 31 Aralık 2017'ye kadar KOSGEB'e başvurarak programdan faydalanabileceklerine dikkati çeken Palandöken, "Bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilere onay verilecek. Girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, karlılık ve sektörel fırsatlar gibi kriterlere göre değerlendirilecek, olumlu ya da olumsuz sonuç esnaf adayına bildirilecek." ifadelerini kullandı.

BU BAŞVURULAR REDDEDİLECEK

Başvurusu onaylanan girişimci adaylarının ilgili KOSGEB müdürlüklerinde gerekli işlemleri tamamlaması gerektiğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti: "İşlemleri 90 gün içerisinde yapmayan girişimci adaylarının başvuruları reddedilecek. Girişimci adayının en fazla üç kez başvuru hakkı bulunuyor. Yapılan bu başvurularda üç kez üst üste olumsuz sonuç alındığında girişimci adayının başvuru hakkı kaybolacak. Bir girişimci bu destek programından yalnızca bir kez faydalanabilecek. Ayrıca yeni sistem ile verimsiz yatırımların önüne geçilmiş olacak."