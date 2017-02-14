Yerli otomobille ilgili flaş gelişme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: "Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla devam edeceğiz. TÜBİTAK'ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları bu konsorsiyuma vereceğiz, konsorsiyum bunları değerlendirecek" açıklamasında bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobil konusunda iş modelinde dönüşüme gidildiğini belirterek, "Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla devam edeceğiz." dedi.

Özlü, araba tasarımına büyük ilgi duyan 13 yaşındaki otistik Mesut Uygun'u makamında kabul etti. Basın mensuplarının yerli otomobil konusundaki sorularını yanıtlayan Özlü, yerli marka otomobil çalışmalarının iyi gittiğini söyledi.

TÜBİTAK'ın bu konuda bugüne kadar çeşitli çalışmalar yaptığına işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"İş modeli konusunda bir çalışma yaptık, bir dönüşüm söz konusu. Özel sektörün önde olduğu, devletin destek verdiği bir modelle devam edeceğiz. Şu anda görüştüğümüz birkaç sanayicimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Birbiriyle anlaşan sanayicilerimizin oluşturacakları yeni bir şirket, yapı, konsorsiyumla devam edeceğiz. TÜBİTAK'ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları bu konsorsiyuma vereceğiz, konsorsiyum bunları değerlendirecek. Otomobil yapmak ticari ağırlığı daha fazla bir husus, teknolojiden ziyade ticari bir konu. Yüzde 20 teknoloji ise yüzde 80 ticari bir konu. Dolayısıyla ticaretin, ticari işletmelerin önde olduğu bir modelle devam edeceğiz. İnşallah ilk modelimiz elektrikli olacak. Hedefimiz de 2019'a taksi modelini yetiştirmek olacak."