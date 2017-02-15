Altın son 1 ayın dibinde!

Altının gram fiyatı, 143,77 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün yurt içinde düşüş eğilimindeki dolar kurunun etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,26 azalışla 144,3 liradan tamamladı.



Döviz kurlarındaki sakin seyir ve altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşünü bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 143,8 lira seviyelerinden işlem görüyor.

İŞTE FİYATLAR



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.



Fed Başkanı Janet Yellen'ın faiz mesajları sonrası ons altın değer kaybetti. Altının ons fiyatı ise 1.224 dolar civarında alıcı buluyor.



Uzmanlar, altının ons fiyatında 1.220 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade ediyor. Dolar kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz etkilediğini kaydederek, olası yükselişlerde 148 liranın direnç konumuna geldiği belirtiliyor.

YELLEN'İN AÇIKLAMALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün saat 18.00'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı sunumun altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor.



Altının ons fiyatında 1.220 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğine değinen Memiş, dün Fed yetkilileri ve Yellen'ın açıklamalarının dolar endeksinde yükselişe neden olduğunu, altın fiyatlarını ise olumsuz etkilediğini söyledi.



Memiş, dolar kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz etkilediğini kaydederek, olası yükselişlerde 148 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.