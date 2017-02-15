Çiftçi borcunu 5 yılda ödeyecek

42 bin çiftçinin 1991’den kalan borcu için müjde geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 519 milyon, Ziraat Bankası’nın 400 milyon liralık alacağı yeniden yapılandırılacak. Bakan Faruk Çelik, “Borç 5 yılda ödenecek” dedi

Hükümetten 42 bin çiftçiye, 1 milyar liralık borcu 5 yıl süreyle yeniden yapılandırma müjdesi geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borcu bulunan 32 bin 87 çiftçinin 519 milyon liralık vadesi geçmiş kredisi ve 10 bin çiftçinin Ziraat Bankası'na yaklaşık 400 milyon liralık borcu yeniden yapılandırılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri'nde yapılandırılacak borçlar içerisinde çiftçinin 1991'den kalma borçları da bulunuyor. Hazırlanan kanun taslağı kapsamındaki 1991-2016 yılları arasındaki dönem incelendiğinde, kurumun yaklaşık 32 bin 87 ortağından ve müşterek kefaletten dolayı 63 bin kişi olmak üzere toplamda faiziyle birlikte 519 milyon 657 bin 488 lira vadesi geçmiş kredi alacağı yeniden yapılandırılacak. Hazırlanan tasarı yasalaştığı takdirde kurumun vadesi geçen alacaklarının büyük bir kısmı Hazine destekli olarak yapılandırılabilecek ve bu durum çiftçiye büyük avantaj sağlayacak.

ÜRETİCİYE YÜZDE 3 FAİZ

Borcun temerrüde düştüğü tarihten yapılandırılmasına kadar üreticiye yüzde 3 faiz uygulanacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Yapılandırmada yatırım kredileri için geçerliliği bulunan tarımsal cari faiz oranının yarısını üretici, yarısını da Hazine Müsteşarlığı karşılayacak" dedi. Çelik, yapılandırmaya esas tutarın defaten veya ilk taksiti başvuru süresi sonuna kadar, izleyen taksitleri Kasım 2018'den başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödeneceğine işaret ederek, borcun 5 yıl yapılandırılabileceğinin altını çizdi.



TAKSİTLENDİRME FAİZİ UYGULANMAYACAK

Yapılandırmada yatırım kredileri için de o tarihte geçerli olan tarımsal cari faiz oranının uygulanacağına dikkat çeken Çelik, yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde taksitlendirme faizi uygulanmayacağını vurguladı. Çelik, "Örneğin şu anda yüzde 11 olan tarımsal cari faiz oranının yüzde 5,5'i çiftçi, yüzde 5,5'i de Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacak" dedi.