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ta “” yükü hafifliyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017
Emlakta “tapu” yükü hafifliyor
Emlakta “tapu” yükü hafifliyor

Maliye'nin larla ilgili yetki almasına ilişkin yasa teklifi Meclis Plan ve 'na sunuldu.

Teklifte inşaat sektörünün de yüzünü güldüren düzenlemeler yer alıyor. Maliye harçlarında farklılığa gitmek için yetki alırken, yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası geliyor. İnşaat sektöründe önemli bir maliyet olan damga vergisi oranında indirim yaparak, hem mükellefleri hem de konut ya da iş yeri edinen vatandaşları önemli bir yükten kurtulacak. Tapu harcı oranları ile inşaat sektöründe kullanılan bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına olanak sağlanıyor.

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