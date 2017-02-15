Türkiye’ye ilgi artıyor

Türkiye’ye yönelik algı operasyonları yine boşa çıktı. Dolar 5 haftanın dibini gördü. Hazine ihalelerine 3 kattan fazla talep geldi. Doğrudan yabancı sermaye girişi 17 ayın zirvesine ulaştı

Tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi saldırılarını yaşadığı 2016'da bile yılın ilk 9 ayında yüzde 2.2 büyüme başarısı gösteren Türkiye, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının mesnetsiz bir şekilde gerçekleştirdikleri not indirimlerine rağmen yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Küresel risk iştahındaki artışın da desteğiyle dolar dün 3.64 TL'nin altına gerileyerek 5 haftanın en düşük seviyesini görürken, Hazine'nin gerçekleştirdiği 9 yıl vadeli devlet tahvili ihalesine 3 kat teklif geldi. Ayrıca, Merkez Bankası tarafından dün açıklanan Ödemeler Dengesi verilerine göre, aralık ayında doğrudan yabancı sermaye girişi 1 milyar 991 milyon dolarla 17 ayın zirvesine çıktı.

3 HAFTADA YÜZDE 7.5 DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın para politikasında sıkı duruşu devam ettirmesi ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı, Türk Lirası'nı dün kendi liginde dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimleri listesine soktu. TL, dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kazandı. Dolarda 27 Ocak'tan bu yana yaşanan düşüş yüzde 7.5'e ulaştı. Euro da dün 3.88 TL'nin altını geriledi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jannet Yellen'in açıklamalarının piyasaların yön tayininde etkili olacağını belirten analistler, Fed'in bu yıl 2 faiz artırımı planından vazgeçmeyeceği görüşünde. Son bir aydır Türk Lirası'nda dolara karşı bir güçlenme görüldüğüne dikkat çeken İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kuru yukarı tepkiler yapsa da bu tepkiler çok sınırlı kalıyor. Aynı süre içerisinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde de ılımlı bir hava görmekteyiz. Bu da dolar kurundaki gevşek seyri destekledi. Dolarda 3.67 yakından takip ettiğimiz kritik bir destek seviyesi olurken, bu seviyenin kırılması 3.55-3.60 bölgesine doğru gerileme potansiyelini artırabilir" dedi.

3.5 LİRAYA KADAR GERİLEYEBİLİR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise, son 1 ve 5 günlük gelişen ülke kurları eğiliminin TL'nin iyi performans gösteren para birimlerinden birisi olduğunu gösterdiğini belirterek, "3.65'in aşağısına görülebilecek sarkmalarda kurun 3.60 seviyesine kadar çekilebileceğini düşünüyorum. 3.60'ın altında bir kırılma yaşanır ise aşağı yönlü hareket alanı biraz daha geniş olacak ve 3.50'ye doğru gerileme görülebilecek" değerledirmesinde bulundu.

DOLAR DÜŞTÜ FELAKET TELLALLARI SUS -PUS

2017 baharından itibaren Türkiye'nin her alanda şaha kalkmaya devam edeceğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Havaların ısınmasıyla birlikte ekonomide de demokraside de ülkemizin ayak bağlarının hepsinden kurtulmuş olacağız" dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, reel sektörü faiz baskısı altında ezmeden döviz kurları konusunda bazı adımlar attıklarını hatırlatarak, mali disiplinden asla taviz vermediklerini söyledi.

OYNAKLIK GEÇİCİ

Döviz kurlarında birkaç hafta için yaşanan hareketlenmenin ardından bazı çevrelerin kıyameti kopardığını şimde ise yüzde 7-8'lik bir iniş yaşandığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Battık, batıyoruz diyen felaket tellalları sus-pus, hiç sesleri çıkmıyor. Küresel dalgalanmalarla başlayan döviz kurundaki oynaklık geçicidir, etkileri çok ama çok sınırlı kalacaktır" diye konuştu.



İHALEYE TALEP YAĞDI FAİZ İNDİ

Türk Lirası varlıklarına olan pozitif ilgi Hazine'nin dün gerçekleştirdiği 9 yıl vadeli devlet tahvili ihalesine de yansıdı. 11 şubat 2026 vadeli tahvilin yeniden ihracı öncesinde Rekabetçi Olmayan Teklif'lerde (ROT) satış 609.6 milyon TL, teklif 2 milyar 771 milyon TL oldu. İhalede ise 3 milyar 370 milyon liralık teklife karşılık 1 milyar 244 milyon TL'lik satış yapıldı. Toplam teklif, 6.1 milyar TL ile satışın katını geçti. İhalede faiz ise, yüzde 10.86 oldu. Aynı tahvilin 3 Ocak'taki ihracında faiz yüzde 11.67 olmuştu. Hazine'nin faiz yükü önceki yaklaşık 25 milyon TL azaldı.



TÜRK LİRASI DEĞER KAZANACAK

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, dolar/TL seviyesini etkileyen iç ve dış dinamiklerin 2-3 ay içerisinde netlik kazanmasıyla kurun stabilize olacağını ve Türk Lirası'nın (TL) değer kazanacağını söyledi. Fuat Erbil, global ekonomide belirsizliğin devam ettiğini belirterek, "Bizim beklentimiz ABD Merkez Bankası'nın bu yıl 2 faiz artırımı yapması" dedi. Ana hissedarları İspanyol BBVA'nın Türkiye'de bulunmaktan memnun olduğunun altını çizen Erbil, "Türkiye'ye inanıyorlar. Büyüyen Türkiye ile büyümeyi istiyorlar. Bunu her defasında söylüyorlar" diye konuştu. Erbil, yabancı banka temaslarında, Türkiye'ye bakış anlamında en ufak bir sıkıntının olmadığını söyledi.



DOĞRUDAN SERMAYE GİRİŞİNDE REKOR

Türkiye'nin pozitif ayrışmaya başlamasının en temel göstergelerinden biri de doğrudan yabancı sermaye girişindeki rekor artış oldu. Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım, Aralık 2016'da 1 milyar 991 milyon dolar ile son 17 ayın zirvesini gördü. 2016'daki 6 milyar 724 milyon dolar tutarında doğrudan yatırımın yüzde 30'u aralıkta yapıldı.