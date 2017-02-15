Varlık Fonu 100 milyarlarca dolar kaynak yaratacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Varlık Fonu ile eldeki donuk değerlerin ülkeye çağ atlatacak yatırımlara yönlendirileceğini belirtti ve ekledi: “Fon 100 milyarlarca dolar kaynak oluşturacak”

Ekonominin büyümesine, yatırımların hızlanmasına ivme katacak Varlık Fonu'na ilişkin stratejik yatırım planı yılın ilk çeyreğinde tamamlanarak, Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulacak. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Fon'a devredilen kamu varlıklarının satışının söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Bu varlıkların teminat gösterilerek kredi sağlanması söz konusu değil. Eldeki donuk değerler ülkeye çağ atlatacak yatırımlara yönlendirilecek. Fon üzerinden 100 milyarlarca dolar kaynak oluşturulacak. Ekonomik saldırılara karşı da güçlü bir kalkan olacak, milli geliri sıçratacak" dedi.



KÖRFEZ İÇİN GÜVENLİ LİMAN OLACAK

Halkbank'ın yüzde 51.11'lik hissesini örnek olarak veren Canikli, "Bu hissenin bir piyasa değeri var. Hazine'nin elinde donuk değer olarak duruyor. Hisseler satılmadan, teminat verilmeden milyarlarca dolar likit kaynak kullanılabilir" şeklinde konuştu. Körfez sermayesinin gelişmiş Batı ülkelerinde yatırım yaptığını anımsatan Canikli, "Petrol fazlası dolarları bu ülkelerde. Son yıllarda sıkıntıları var, paralarına el konuluyor. Paralarını rahatça yatıracakları güvenli limanlar arıyorlar, alt ernatif olacak tek bir ülke var o da Türkiye. Bu konuda talep var. Parasını getirdiklerinde heba edilmeyeceği, alıp götürdüğünde engel çıkmayacağından emin olmak istiyor" diye konuştu.



ZİRAAT ESKİSİ GİBİ DENETLENECEK

Fon'a devredilen Ziraat Bankası ve Halkbank'ın denetimsiz kalacağına yönelik iddialara yanıt veren Canikli, "Bu bir yalan. Sayıştay denetimi sürecek. Ziraat Bankası'nın hisse senedi şu anda Hazine'de, Fon tarafından yönetilecek" dedi. Canikli, Varlık Fonu'nun gelir getiren varlıkların konsolide edilerek kaynak oluşturulması ve çağ atlatacak yatırımlara yönlendirilmesi projesi olduğunu söyledi. Canikli, şöyle devam etti: "Bu bir özelleştirme, kamu varlıklarını satmaya yönelik bir çalışma değil. Kredi temini projesi de değil. Dönüşüm projeleri, Kanal İstanbul gibi mega projelerin finansmanında kullanılacak."