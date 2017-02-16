Anneye bin 300 lira destek!

Her anneye doğum yardımı adı altında ödeme yapılıyor. Devlet her çocuk başına ayrı ayrı para ödüyor

15 Mayıs 2015'ten itibaren Türk vatandaşlarına ve 'Mavi Kart' sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira doğum yardımı yapılıyor. 3 çocuk sahibi olan anne toplam bin 300 lira alabiliyor.

2 MİLYONA YAKIN ANNEYE 835 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Uygulamada bugüne kadar 1 milyon 960 bin 386 çocuk için 1 milyon 924 bin 869 anneye toplam 835 milyon 627 bin 599 lira ödendi.

510 MİLYON LİRA DOĞUM YARDIMI

Doğum Yardımı Programı'yla 2016'da 1 milyon 197 bin 457 çocuk için, 1 milyon 175 bin 124 anneye 510 milyon 352 bin 980 lira verildi.

ANNE SAYISI ARTTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Ocak'ta doğum yardımı yaptığı anne sayısı, Ocak 2016'ya göre artarak 91 bin 82'ye ulaştı..