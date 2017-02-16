Dört koldan yatırım

İçerideki ve dışarıdaki algı operasyonlarına rağmen Türkiye’ye yatırım iştahının kesilmediği somut olarak ortaya çıktı. Çinliler OSB’lerde 3 bin parsel kapattı. İranlı firma ilaç yatırımı yapacak, Almanlar Van’a fabrika kuruyor

Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına sermaye piyasalarına giriş yaparak yanıt veren yabancılar şimdi de doğrudan yatırıma yöneldi. Hükümetin açıkladığı 'Cazibe Merkezleri' projesini de fırsat bilen yabancı işadamları Türkiye'ye akın ediyor. Çinli firmalar Türkiye'nin çeşitli illerindeki OSB'lerden 3 bin parsel kapattı. 53 Çinli firma da Kalkınma Bakanlığı'na başvuru yaptı. Alman işadamlarından oluşan bir grup Van'da iş makinesi üretimi için kolları sıvadı. İranlı CinnaGen, kutusu 10-20 bin dolar arası satılan biyoteknolojik ilaçları üretmek için Türkiye'ye geldi. Yerli yatırımcıların turizm yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Zor geçen yıla rağmen turizmde 3 milyar TL'lik yatırım teşvik başvurusu yapıldı. Yatırımlarda Arap turistlerin ilgi gösterdiği Karadeniz öne çıktı.



1- ÇİNLİLER OSB'LERDE 3 BİN PARSEL KAPATTI

Çin'in 2015'te devlet politikası olarak startını verdiği 'yatırımlarda küreselleşme' atağında aslan payı Türkiye'ye akmaya başladı. Son dönemde sessiz sedasız Türkiye'ye gelen çok sayıda Çinli firma, Organize Sanayi Bölgeleri'nden (OSB) 3 bine yakın parsel aldı. Siirt'ten Çorum'a, Yozgat'tan Konya, Balıkesir, Kars ve Denizli'ye kadar çok sayıda şehre yatırıma hazırlanan Çinli firmalar, elektronik, tekstil, gıda, madencilik ve enerji sektörüyle ilgileniyor.



53 firma bakanlığa başvurdu

Edinilen bilgilere göre, son bir ay içinde 53 Çinli firma da Cazibe Merkezleri Projesi'nden yararlanmak için Kalkınma Bakanlığı'na başvuru yaptı. Bu firmalardan 14'ünün Türkiye'de halihazırda yatırımı bulunuyor. Geri kalan 39 firma ise sıfırdan giriş yapanlar. Çinli Umitomo'nun plastik enjektör fabrikası için Yozgat'a, güneş enerji panelleri üreticilerinden Blue Carbon'un Aydın'a, tekstil devi Jely'nin Siirt ve Niğde'ye yatırım yapacağı öğrenildi. Anbang (sigorta), CGBC Holding (müteahhitlik), Zhejiang Energy (enerji), Haerbing (tekstil), Realta Text (tekstil), HNA Tourism Group (turizm), Hvo Medical (ilaç) ve Suzhou Defeng (maden) de yatırım planlarını Türkiye'ye kaydıran firmalar arasında. Çinli firmaların ilgisinin artmasında ICBC'nin Türkiye'ye gelmesinin etkili olduğunu anlatan Türk-Çin İpekyolu Derneği Başkan Yardımcısı Demokan Eren, "Türkiye'nin yeni dönemdeki en büyük ekonomik kozlarından birisi Çin olacak" dedi.



2- TURİZMDE YATIRIM İŞTAHI KESİLMİYOR

Zor bir yılı geride bırakan turizm sektöründe de yaşanan turist kaybına rağmen yatırım iştahı kesilmiyor. Türkiye Otelciler Birliği'nin (TUROB) raporuna göre, 2016'da 42 ilde toplam 39 bin 673 yataklı 187 otel yatırımı için 2 milyar 928 milyon TL tutarında yatırım teşvik başvurusu yapıldı.



Karadeniz önde

Yatırım pastasından en büyük payı İstanbul, Muğla ve Antalya aldı. İstanbul'da 572.6 milyon TL'lik 6 bin 514 yataklı 32 otel projesi için teşvik alınırken, Antalya'da alınan teşvik tutarı 7.793 yataklı 16 otel için toplam 524.3 milyon TL oldu. Üçüncü sıradaki Muğla'da ise 4 bin 244 yataklı 20 otel için 365.4 milyon TL'lik yatırım yapılacak. Yatırımlarda Karadeniz Bölgesi'ndeki artış da dikkat çekti. Bölgede 86 milyon TL'lik yatırımla 12 otelin yapıldığı Trabzon öne çıkarken, bunu 55 milyon TL'lik yatırımla 3 otelin yapıldığı Bolu ve 18 milyon TL'lik yatırımla 5 otelin yapıldığı Ordu takip etti. TUROB Başkanı Timur Bayındır, bu yatırım talebinde Körfez Bölgesi'nden gelen turist sayısındaki artışın önemli bir rolü bulunduğuna dikkat çekti. Bayındır, "Yatırımların 42 ile yayılması önemli. Karadeniz'de ihtiyaç var ancak yığılma olmaması lazım" dedi.



3- İRANLILAR ÇERKEZKÖY'DE İLAÇ ÜRETİMİ YAPACAK

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nin (MENA) en büyük ilaç firması İranlı CinnaGen, kutusu 10-20 bin dolar arası satılan biyoteknolojik ilaçları üretmek için Türkiye'ye geldi. Şirket, 30 milyon dolarlık yatırımla TekirdağÇerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde temel atacak. Yatırımın ikinci fazında da Türkiye'de üretilmeyen ilaçların teknolojisi getirilecek.



15 temuz etkilemedi

CinnaGen'in Group CEO'su Haleh Hanedifar, "Türkiye'ye yapacağımız yatırımın birinci fazı 30 milyon dolar. Ama getireceğimiz know-how'la 100 milyon dolarlık değer olacak. Şu anda Türkiye'nin 1 milyar dolarlık biyoteknolojik ilaç ithalatı var. Bizim yapacağımız yatırım Türkiye'nin bu alandaki ithalatının yüzde 60'ını karşılayacak" dedi. Türkiye'ye yatırım kararını 15 Temmuz darbe girişimi öncesi aldıklarını ve bu olaydan sonra da değiştirmeyi hiç düşünmediklerini vurgulayan Hanedifar, "Darbe girişimini bir gecede püskürten bir halkın demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu gördük. Bu nedenle yatırım için daha istekliyiz" diye konuştu. Şirketin Türkiye CEO'su Dr. Ferhat Farşi de "Türkiye, sadece bir ilaca yıllık 120 milyon dolar ödüyor. Bu ilacı Türkiye'de geliştirmek istiyoruz. Kutusu 10-20 bin dolar olan ilaçları üreteceğiz. 20 ülkeye ihracatı buradan yapacağız" dedi.



4- ALMANLAR'DAN VAN'A FABRİKA

Almanya'da bir grup işadamı 'Cazibe Merkezleri Programı' kapsamında Van'a gelerek Organize ve Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Almanlar, ilk etapta 150 kişinin istihdam edileceği iş makinesi üretimi konusunda çalışma başlattı. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, "Bu yatırımların arkasından çok daha büyük şirketler gelecek. Bu girişim aynı zamanda yerli yatırımcıyı da cesaretlendirecek. Talepleri fırsata çevirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.