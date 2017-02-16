Emekliye 5 milyarlık bahar piyangosu

16 bankayla yapılan protokol kapsamında, emeklilere mart, nisan ve mayıs aylarında 5 milyar TL ödenecek. Bakan Müezzinoğlu, “Bundan geri dönüş yok” dedi

Hükümet 11.5 milyon emekliye promosyon konusunda verdiği sözü tuttu. Emekliye, bu kapsamda 16 bankayla imzalanan protokol kapsamında mart, nisan ve mayısta 5 milyarlık promosyon ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bu emeklilerimizin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5'ini karşılıyor. Promosyonlar ödenecek, geri dönüş yok" dedi.



ÇALIŞMA HAYATI TEK ÇATIDA

Müezzinoğlu, taşeron kadrosunda çalışanlardan sabır göstermesini isterken, "Devlette şu anda birçok alanda birbirinden ayrılmış sınıflarda çalışanlar var. Biz, taşeron veya sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor, bu sene çözülecek" dedi.



46 BİN BÜYÜKANNE BAŞVURDU

Annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilmesini içeren "Büyükanne Projesi"nin yoğun ilgi gördüğünü bildiren Müezzinoğlu, "Biz bin aile için çıktık yola ama 6 bin 500'e kadar paydaşlarımız sahip çıktı. 6 bin 500 aileye 10 ilde pilot uygulama yapıyoruz. 46 binin üzerinde müracaat oldu. Şu anda bizim belirlediğimiz kriterlere uygun 11 bin 200 aile var elimizde" dedi.



HANGİ EMEKLİ NE KADAR ALACAK?

1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL

1.000-2.000 TL arasında maaş alanlara 375 TL

2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara 450 TL



BANKALARIN ŞARTLARI

Banka üç sene boyunca değiştirilmeyecek.

Bu bankada hesap açacak, kredi kartı veya kredili mevduat hesabı alacak.

İki faturasını da otomatik ödemeye bağlayacak.