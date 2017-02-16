İstanbul'a yeni metro hatları geliyor

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu hayata geçiyor. 2019 yılında hizmete alınması planlanan 800 metrelik, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, saatte çift yönde 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. Toplantıda, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu'nun yapımına ilişkin plan değişikliği teklifleri, gündeme geldi. Mecliste, iki projenin binlik ve 5 binlik planları oy birliğiyle kabul edildi.

2019'DA HİZMETE GİRECEK

2019 yılında hizmete alınması planlanan, 800 metrelik Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, çift yönde saatte 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olacak. Proje tamamlandığında İstanbullular, Hisarüstü'nden 2,5 dakikada Aşiyan sahiline ulaşacak. Söz konusu hatla Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ulus semtleri, raylı sistemle denize bağlanacak.

RUMELİ HİSARÜSTÜ-AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 2 Mart'ta Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın inşaat, elektromekanik ve araç alım ihalesine çıkacak. Hemen yapımına başlanacak hattın 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Taksim-Kabataş arasındaki füniküler hattının bir benzeri olan proje, halatlı demiryolu sistemi olarak biliniyor. Çekme ve germe halatından oluşan ve vagonları çepeçevre dönen çekme halatına bağlanan sistem, çift yönlü olarak tünel içinde ray üzerinde hareket ediyor.

Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, Hisarüstü İstasyonu ile Boğaziçi Üniversitesi ana giriş kapısı yanında inşa edilecek. Hat, Boğaziçi Üniversitesi arazisinin altından geçerek İstanbul Boğazı sahilinde Aşiyan Parkı'nda yapılacak istasyonda denizle buluşacak.

FATİH, EYÜP, GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ, YER ALTINDAN BİRLEŞTİRİLECEK

Öte yandan, Mecliste Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi raylı sistem projesine ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

VEZNECİLER-SULTANGAZİ ARASI 19 DAKİKA

Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerini yer altından birleştirecek metro hattına ilişkin proje, 2019 sonrasında hizmete girecek. 15 istasyondan oluşacak 12,3 kilometrelik hatla Vezneciler-Sultangazi arası sadece 19 dakika sürecek.

İstasyonlar, Vezneciler - Saraçhane - Fatih Camii - Edirnekapı - Ayvansaray - Eyüp Sultan - Rami Kışlası - Gaziosmanpaşa - Şemsipaşa - Küçükköy - Yenimahalle - Esentepe - Sultangazi - Cebeci - Mescid-i Selam şeklinde olacak. Vezneciler-Sultangazi Metrosu, Hacıosman-Yenikapı Metrosu'na Vezneciler istasyonunda bağlanacak ve bu sayede Marmaray'a da entegre olacak.

TÜM HATLAR ENTEGRE EDİLİP ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Proje ayrıca tünel kazıları yüzde 75 tamamlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattına Yenimahalle İstasyonu'nda, planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metrosu'na Gaziosmanpaşa İstasyonu'nda ve yine planlanan İncirli-Söğütlüçeşme Metro Hattı'na Edirnekapı İstasyonu'nda entegre edilecek. Avrupa yakasının doğu-batı aksındaki ilçeleri yer altından birbirine bağlayacak olan Vezneciler-Sultangazi Metro Hattı, Edirnekapı'da metrobüse entegre olarak E-5 aksı üzerinden, Avrupa ve Anadolu yakasına hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlayacak ve şehir içi karayolu trafiğini rahatlatacak.