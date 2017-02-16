İstihdam seferberliğine destek çığ gibi büyüyor

Ülke genelindeki istihdam seferberliğine katılım hızla büyüyor. İZTO 100 bin, KSO 10 bin, TPF 6 bin, Orka Holding ise 250 kişiyi bu yıl istihdam edeceğini açıkladı

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu yıl 25 milyon liralık yatırım yapıp istihdam seferberliği çerçevesinde ek 250 kişiyi istihdam edeceklerini, şu anda 3 bin olan çalışan sayısının yurtdışı ile birlikte 3 bin 500'e çıkacağını söyledi. Bu yıl 80 ülkeden 180 alım grubunu ağırladıklarını ve pazara sundukları 3 bin 500 parçalık koleksiyondan 350 bin adetlik sipariş almayı hedeflediklerini vurgulayan Orakçıoğlu, "Gelen talep artışıyla yurtdışında hedeflediğimiz 50 mağaza sayısını 60'a çıkarma kararı aldık" dedi. İtalya'da 9 mağaza açtıklarını ifade eden Orakçıoğlu, "Modanın mucitlerine çatır çatır ürün satıyoruz. Mağaza sayısını 18'e çıkaracağız. Bunun yanında İsveç, İsviçre, İsrail ve Polonya'ya da giriyoruz. 2017'yi 380 mağaza, 600 milyon lira ciro ve 50 milyon dolar ihracatla kapatacağız" diye konuştu.



EN AZ 2 KİŞİYİ ALACAK

İstihdam seferberliğine katılım hızla artıyor. İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, 100 bin, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise 10 bin kişiyi istihdam edeceklerini açıkladı. 16 perakende derneğinin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek ise 3 bin 149 mağazada yıl sonuna kadar mağaza başına en az 2 kişiyi işe alacaklarını ve istihdamı yüzde 10 artıracaklarını kaydetti. Adalet Bakanlığı da bu yıl hakim ve savcı başta olmak üzere 10 bini aşkın personel alımı yapacağını bildirdi.