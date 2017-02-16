Merkez'in döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 10 Şubat itibariyle 91.5 milyar dolardan 92.8 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 665 milyon dolar artışla 109 milyar 120 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Şubat ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 1 milyar 277 milyon dolar artarak 92 milyar 799 milyon dolara ulaştı. Brüt Döviz rezervleri bir önceki hafta 91 milyar 522 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 388 milyon dolarlık artışla 16 milyar 321 milyon dolar düzeyine çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 665 milyon dolar artışla 109 milyar 120 milyon dolara yükseldi.