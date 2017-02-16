Parmak izi ekrandan okunacak

Apple'den müthiş bir buluş, şirket parmak izlerini interaktif bir ekrandan okunabilmesine yarayan bir teknoloji geliştirdi. Bu şekilde ana ekran tuşuna entegre parmak izi tarayıcısından vazgeçebilecek.

Apple'ın yeni patentleri ortaya çıktı. Şirket bunlardan birini kullanmaya karar verirse, yeni iPhone'da parmak izlerinin taranması için özel bir sensör ve home tuşuna gerek kalmayabilir. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir patent, üzerinde kızılötesi diyotlar bulunan interaktif bir ekranı gösteriyor. Patent sayesinde Apple cihazları parmak izlerini doğrudan ekran üzerinden okuyabilecek. Apple iPhone modellerinde 2013'ten bu yana kullandığı ana ekran tuşuna entegre parmak izi tarayıcısından vazgeçebilecek. Bu patent için ilk başvuru, 2014'te mikro LED ekran şirketi LuxVue tarafından yapılmıştı. Apple'ın bu şirketi satın almasının ardından patent Apple'a geçti. Patent dosyasına göre, yeni ekran tasarımı mevcut mobil cihazların önemli bir kısmında bulunan iki katmanlı ekran tasarımından ayrılıyor. Teknoloji sitelerinde çıkan haberlere göre şirket, yeni ve daha gelişmiş bir sisteme geçiş yapmak adına Touch ID'den tamamen vazgeçebilecek. Ayrıca şirketin bu ekran ile tasarım anlamında da önemli bir esneklik kazanacağı belirtiliyor.